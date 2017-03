Harry Potter regresa renovado a Hollywood

Disfruta del mundo de Wizarding en cuarta dimensión

La atracción Harry Potter and the Forbidden Journey del Wizarding World of Harry Potter de Universal Studios tiene algo nuevo que ofrecer a los visitantes del popular parque temático enclavado en las montañas de Hollywood.

El juego, que incluye el castillo Hogwarts, combina un paseo con un sistema robótico con secuencias de acción fílmica y efectos especiales, con lo que se busca que los usuarios tengan una experiencia sensorial completa.

El parque describe esta nueva adición como 4K-HD porque con la proyección del filme a una velocidad de 120 fotogramas por segundo –anteriormente eran 60–, los visitantes podrán echar un vistazo más profundo y realista al mundo de Wizarding creado por la autora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling.

Anteriormente esta atracción, que abrió sus puertas en abril de 2016, incluía una película en 3-D. Ahora, Harry Potter and the Forbidden Journey, le permite a los fans de esta serie disfrutar junto con Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley las aventuras de los filmes.

Algo de lo que podrán vivir los seguidores de esta saga sobre aprendices de brujo es jugar Quidditch, escapar del Whomping Willow y encontrarse con Dementors.

Esta actualización es parte de la más reciente renovación de Universal Studios y de Universal CityWalk, un corredor adyacente al parque que también está cambiando de cara gracias a la multimillonaria inversión que se ha hecho en el lugar.

Entre los nuevos locales que incluye Universal CityWalk están el restaurante Margaritaville, la donas Voodoo y el nuevo cine Universal Cinemas. Algunos otros comercios están en proceso de abrir sus puertas en las próximas semanas.

Más detalles en universalstudioshollywood.com.