Metro pretende organizar a vendedores ambulantes afuera de la estación MacArthur Park

Crea un "mercado comunitario" en la plaza de transporte, donde se le permitirá a 68 vendedores callejeros ofrecer sus productos en 34 espacios fijos en el lugar

Baterías, accesorios para teléfonos, ropa y comida de todo tipo es con lo que se topa un pasajero al salir de la estación Westlake/MacArthur Park de las líneas Roja y Púrpura. Es tanta la competencia por las banquetas, que a veces es difícil caminar por la zona.

Abrumados por esto – y sin poder disminuirlo – Metro y autoridades angelinas han decidido intentar controlarlo.

Este jueves, anunciaron un proyecto para crear un “mercado comunitario” en la plaza de transporte, donde se le permitirá a 68 vendedores callejeros ofrecer sus productos en 34 espacios fijos en el lugar, los cuales se turnaran. El plan es el primero de su tipo en la ciudad y durará por un año.

La idea, explicó John Fasana, director de la Junta de Metro es “minimizar el mal aspecto, eliminar las ventas callejeras no permitidas, reducir el crimen y generar seguridad, que es lo más importante”.

Hilda Solís, supervisora del condado de Los Ángeles, dijo que el condado donó $15,000 dólares para comprar carpas y otro equipo que los vendedores usarán en el mercado, el cual será administrado por la Unión de Vendedores Ambulantes.

“Lo que estamos hacienda aquí es crear una base sólida para que comerciantes futuros tengan un inicio que sea respetuoso de toda la comunidad”, expresó por su parte el concejal Gil Cedillo.

Los vendedores

Valentina Marín, quien lleva 22 años vendiendo joyería en la zona del Parque MacArthur, está contenta con el arreglo.

“Ya no voy a estar agachada, con peligro a que un carro me golpeara, a que un moreno (afroamericano) me golpeara. Ya no me va tocar andar pagando una cora (25 centavos) por entrar al baño, ya no vamos a aguantar sol“, dijo la vendedora. “Con el favor de Dios esperamos que esto vaya creciendo”.

Rosa Escobar, otra de las vendedores, dijo que esto no solo los beneficia a ellos, sino a toda la zona.

“Es para limpiar el aire, que no se vea indigentes, vendedores de droga. Todo eso se tiene que acabar. Queremos dar una buena imagen al Distrito 1”, expresó.

Admitió que hay temor que otras personas van a querer ponerse en la banqueta a vender, pero espera que la seguridad en el lugar elimine este problema.

De hecho, los vendedores pagarán $10 dólares que se destinará al mantenimiento, seguridad y pago de baños portátiles en el lugar.

“Va haber security (sic), van andar la policía y no va a dejar a nadie que este parado por mucho tiempo. De eso se trata, de que este limpio el area”, dijo Escobar.

Por el momento todavía faltan las personas que van a vender comida. Eso será en tres semanas mientras tramitan los permisos del departamento de salud.

Alma Pérez, residente del lugar, dijo que se siente más segura ahora yendo a comprar a la zona. “Antes había pleitos y como ya van a estar los policías y el Sheriff vigilando, va estar major”, agregó.

Pandillas

El Tte. Henry Saucedo, que patrulla la Línea Roja/Púrpura de Metro, señaló que por años la zona ha estado plagada de violencia y problemas.

El espera que al tener mayor orden en este lugar, esto reduzca “los malos elementos en la zona”. Reconoció que pandillas “cobran” un impuesto a los vendedores para dejarles vender en el lugar e incluso a otros pandilleros para permitirles vender drogas también.

“Hay batallas y peleas y asesinatos para ver quien controla aquí”, dijo.

Ahora espera que los mismos vendedores cooperen con la ley y les ayuden a eliminar esto.

“Esta es una oportunidad para que ellos logren el Sueño Americano”, dijo.

Con información recabada por Aurelia Ventura