Acusan a Policía de golpear al ‘Gato’ Ortiz en motín en la cárcel

El exportero está preso desde el 2012 acusado de ser cómplice de la banda que secuestró al esposo de la cantante Gloria Trevi

Omar “El Gato” Ortiz, ex portero de Rayados, resultó golpeado el pasado martes en el segundo motín que registró el Penal de Cadereyta durante esta semana, aseguró un familiar.

“Omar tiene la nariz quebrada. Casi se le sale un ojo. Está lleno de cortadas y golpes. Le duele mucho la cabeza”, dijo el familiar, quien aseguró que Ortiz ha solicitado atención médica y que no se le han brindado.

El informante señaló que Ortiz está grave y acusó a elementos de Fuerza Civil de ser responsables de la golpiza.

Durante el motín, aseguró, “El Gato” y otros presos se escondieron en una capilla, pero fueron sacados por policías.

El familiar pidió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga acceso al ex jugador, quien está preso desde el 2012 acusado de ser cómplice de la banda que secuestró al esposo de la cantante Gloria Trevi.

Fuentes oficiales no desmintieron que Ortiz esté golpeado y, cuestionadas sobre el tipo de lesiones, remitieron a la lista pública de reos heridos trasladados a hospitales, en la que no aparece el ex arquero de los Rayados del Monterrey.