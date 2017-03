En pie de lucha por la comunidad transgénero de Los Ángeles

En el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (TDOV), ayer activistas y funcionarios dijeron que lucharán a favor de su inclusión desde diferentes frentes.

TDOV es una celebración anual que reconoce logros y retos de las personas transgénero y busca sensibilizar en contra de la discriminación, según la página tdov.org.

Los concejales Mitch O’Farrell y Mike Bonin pidieron ayer al comité de activismo transgénero de Los Ángeles—creado el año pasado por el alcalde angelino Eric Garcetti— un reporte que demuestre las necesidades de la comunidad transgénero tras oír la oposición del presidente Trump hacia la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT).

Ambos concejales se identifican abiertamente como gay.

“Tenemos un nuevo presidente que se esta rodeado de ideologías radicales y debemos luchar contra su enfoque hostil impulsado por la ignorancia y la fobia hacia nuestra comunidad [LGBT]”, dijo el concejal O’Farrell durante la conferencia de prensa afuera del ayuntamiento de Los Ángeles.

“Este es un día de visibilidad, reconocimiento, empoderamiento, determinación y resistencia”, añadió Bonin. “Aquí en Los Ángeles estamos diciendo claramente que este es un gobierno que va a ponerse de pie e insistir por el trato justo y equitativo de nuestras hermanas y hermanos transgénero”.

Karina Samala, activista transgénero y presidenta del comité, dijo que el grupo de nueve miembros intenta concientizar a la comunidad para derrotar los crímenes de odio y la violencia domestica y también obtener recursos de salud y bienestar para las personas transgénero.

También honraron a las ocho mujeres transgénero asesinadas en lo que va del año por todo el país. Uno por uno se leyó el nombre, edad y lugar donde la persona fue asesinada.

Samala culpó a Trump por el odio que ha aumentado desde que tomó las riendas del país.

“Cada día despertamos a las terribles noticias de que [Trump] nos quiere quitar nuestros derechos, protecciones y logros que hemos tenido con arduo trabajo por años”, dijo Samala. “Esto amenaza los empleos, educación, vivienda, programas de alimentos, salud y muchos otros que necesitamos desesperadamente. También quiere deportar a los transgénero indocumentados que huyeron de la persecución y el abuso”, aseveró.

La lucha por medio de información

Bamby Salcedo, presidenta de la coalición Translatin@ en Los Ángeles, dijo que este día es muy importante para demostrar a la comunidad quienes son, a que se dedican y cuales son sus necesidades.

“Las cifras de las muertes de mujeres transgénero son alarmantes, desafortunadamente es la realidad que vivimos pero debemos ofrecerles información y recursos para defenderse”, dijo Salcedo quien fue invitada a hablar acerca de TDOV en un colegio de Nueva York el viernes.

En entrevista por teléfono Salcedo concordó que la administración Trump no quiere incluir a la comunidad LGBT en la sociedad para seguir marginalizándolos y oprimiéndolos.

“Pero eso es en general, todos los que no encajen en la ideología [de Trump] estamos siendo atacados”, aseveró la latina de 47 años de edad.

Se publican cifras importantes

Un estudio con 129 participantes del sur de California publicado en diciembre demostró que el 60% de las personas transgénero ganaban menos de $10,000 al año, el 20% dijeron tener un trabajo estable y el 18% dijeron que eran indigentes o vivían en hogares temporales.

El estudio “State of the Trans Health” (Estado de la Salud Trans) realizado por la coalición Translatin@ y The California Endowment realizó la encuesta el año pasado. En honor a TDOV se publicó un video con estas cifras para crear conciencia.

Salcedo dijo que no es raro ver a personas transgénero ser maltratadas simplemente por ser quienes son.

En el centro para prevención de la violencia para mujeres transgénero de la coalición Translatin@ se trabaja arduamente para buscar técnicas y recursos para que los ataques no se queden impunes.

“Les enseñamos como hacer un reporte [si sufren un ataque] porque si no lo reportan quiere decir que no pasó”, explicó Salcedo.

Salcedo dijo que los transgénero deben entender que “somos valiosas entre la sociedad, somos parte de familias y parte de la comunidad”.

“Debemos aclamar nuestra presencia sin pedir permiso, solamente demostrar las cosas tal y como son. La lucha sigue y sigue”, aseveró.