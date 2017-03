Grupo Voz de Mando no ve a David Zepeda como competencia

El actor da vida a un grupero en la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo"

El grupo Voz de Mando, quien ahora se encuentra promocionando su nuevo material discográfico “Clase de historia”, opinó sobre el desempeño que el actor David Zepeda ha tenido como cantante grupero, ahora que participa en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”.

Jorge Gaxiola, vocalista de la agrupación, critica el talento vocal de Zepeda. “Híjole, no sé si tiene talento, si se la cree como grupero o como ranchero, pues está cañón y si el público lo apoya, mucho más. Lo que sí sé es un hecho es que al público no lo engañas, si no cantas, no cantas. Ellos son los mejores jueces para ver si realmente hay talento. Este es un medio bastante competido y existen personas que han intentando brillar aquí y no lo logran porque no tienen el suficiente talento”.

En el escenario con mis compadres de #losjerarcasdelasierra ! Dándole a este gran proyecto…@estelacoficial 🎙🎬👊 A post shared by David Zepeda (@davidzepeda1) on Mar 6, 2017 at 11:01am PST

Pese a que no consideran que Zepeda pueda representar una competencia para ellos, tienen claro que existen hoy muchos actores que buscan convertirse en cantantes de música regional.

“Ahora hay muchos que quieren ser cantantes gruperos, está de moda este género en donde vemos que varias personas del espectáculo le están poniendo cariño a la banda, que siempre ha sido excluida”.

Voz de Mando reveló si estarían interesados en realizar un dueto con Zepeda, ahora que se sabe que prepara una gira musical con actores de la telenovela.

“Estamos bien así, Zepeda no es competencia de nosotros. Esto lo hacemos por pasión y por eso le damos toda la seriedad del mundo, así que no está en nuestro planes invitarlo”, finalizó.

Feliz jueves plebes! Solo falta un día para el estreno de #ClaseDeHistoria! A post shared by GRUPO VOZ DE MANDO (@grupovozdemando) on Mar 30, 2017 at 6:30am PDT