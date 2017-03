La Víbora: A Kate del Castillo cuando no le llueve le llovizna

A nuestra serpiente venenosa no se le escapa nadie de la farándula

Huy, la pobre Kate del Castillo no da una. La pobre sale de una bronca para entrar en otra. Si yo fuera ella, me iba corriendo a Catemaco para que me hicieran una limpia de las más caras y profundas, y de regreso llegaría a San Francisco del Rincón para otra limpia de remate.

Y es que mucha gente no le perdona que ahora sea muy “amiguis” y hable con tanto respeto de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quizá el narcotraficante de más alto perfil que ha existido en México. Por si no se acuerdan, la actriz se entrevistó clandestinamente con él hace unos meses cuando el capo era un delincuente que había escapado de una prisión mexicana y que se encontraba escondido en un lugar recóndito de la sierra de Sinaloa, México.

Desde entonces, la vida ha sido una pesadilla para la artista porque las autoridades mexicanas iniciaron varias investigaciones en su contra, entre otros rollos no menos escabrosos. Pero ahora, la bronca no es con el gobierno mexicano, sino con simples mortales que han criticado duro y tupido a Kate porque a la actriz se le ocurrió publicar un tuit a favor de una periodista mexicana asesinada recientemente.

“Callan a una, salimos todas. la voz de las periodistas también es nuestra voz #MiroslavaBreach #NiUnaMenos”, escribió en su red social.

Ni para qué les cuento. Los usuarios le han dicho hasta de qué se va a morir. Y es que, según ellos, ella no tiene la calidad moral para abogar por una mujer a la que supuestamente mató el narco mexicano. Le dicen que cómo habla del tema –se los estoy poniendo bonito, porque no puedo escribir los insultos–, si ella, con su relación con El Chapo, enaltece a esos mafiosos.

Ella, por supuesto, no ha hablado del tema, pero no dudo que en cuanto regrese de España, a donde viajó para promocionar su serie “Ingobernable”, los periodistas más morbosos la aborden para preguntarle sobre su infame tuit. Habrá que ver cómo sale de esta la tristemente célebre Kate.

Por otra parte, fíjense que existe el rumor de que podrían cancelar el nefasto show “Pequeños Gigantes”, de Univision. El beneficio, de ser cierto, sería por partida doble: por una parte dejaremos de ver de una vez por todas a niños ridículos comportándose como si fueran adultos, y otra vez desaparecería de la pantalla Giselle Blondet.

Aunque no me están pidiendo mi opinión se las voy a dar. ¿En verdad los padres de los niños que participan en esos realities, gozan viendo sufrir a sus hijos? ¿Cuál es la necesidad de someterlos a tan temprana edad a esos niveles de tensión?

Ni siquiera creo que sea por dinero, porque no creo que les paguen gran cosa a los concursantes. ¿Fama? Yo les aconsejo que mejor inviertan en la universidad de esos niños, y que por ahora los dejen ser eso, niños.