BuenosDíasLA: Presidente Trump, en Los Ángeles “todos somos bienvenidos”

Protestan sin miedo Manifestantes critican al Sheriff de Los Ángeles por colaborar con autoridades migratorias Sin temor a ser arrestados por la policía, ocho valientes activistas se postraron en medio de la intersección de las Calles Spring y Temple en el centro de Los Ángeles el lunes a medio día en apoyo a los inmigrantes. Rosa López, quien es originaria México y ciudadana estadounidense, se ofreció a participar en el acto de desobediencia civil ya que dice conocer de primera mano la discriminación que viven los indocumentados. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

