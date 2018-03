Reik habla sin ‘Peligro’

El 2011 resultó peligroso para el grupo Reik. Su nuevo disco, titulado ‘Peligro’, marcó una diferencia entre sus producciones anteriores al incluir ritmos más diversos. Jesús Navarro, integrante y cantante de este trío, aseguró a La Vibra estar listo para iniciar un 2012 con el pie derecho con una gira que los llevará a nuevos territorios y públicos que desconocen su música. El vocalista agregó que el largo tiempo que tomaron en hacer este material valió la pena por los frutos que les ha dado.

¿Qué les deja este año?

Lo más destacado fue el lanzamiento del disco. Nos tomamos como un año en terminarlo. Llevamos cuatro meses desde que salió este disco y ha sido un disco que nos ha dado muchas satisfacciones. Es un disco muy especial para nosotros porque lo hicimos con mucho cuidado.

Dentro de estas satisfacciones están las nominaciones a Premios Lo nuestro…

Sí, sobre todo por que estos premios [a celebrarse el 12 de febrero por Univision] son los fans los que deciden quiénes son los ganadores.

¿Qué planes tienen para el 2012?

El próximo año estaremos de gira con una gira mucho más grande.

¿Y ya tienen listo el espectáculo que estarán presentando?

El show ya lo tenemos armadísimo, la producción de la música es mejor. El estándar de calidad es más alto. Con el tiempo hemos aprendido cosas y hay muchos elementos en esta gira. Tendremos grandes músicos y es un show completo. Visitaremos a España, país al que no hemos ido como Reik.

¿Cómo esperan conquistar al público español que es tan diferente del mexicano?

Tenemos algo que ofrecer, ¿no?, y tenemos un sonido muy claro y muy nuestro. La decisión final la tiene el público y sobre eso no tenemos ningún control. Pero vamos con todas las ganas y emoción de compartir nuestra música con un público nuevo.

¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre los públicos que han enfrentado?

Todos los públicos son diferentes. En México y en Argentina se trata de euforia, gritos e intensidad y en Estados Unidos la gente es más sofisticada, escucha con más atención, como que escuchan más la música. Y como intérprete es bien divertido tener la oportunidad de tocar para públicos tan diferentes.

¿Porqué les gusta tanto usar las redes sociales?

Mucha de la gente que nos sigue y les gusta nuestra música son gente joven y le gusta estar pendiente de lo nuevo, y nosotros no somos la excepción. Seguimos bien pendientes siempre del Facebook, del Twitter. Nos gusta tener algo interesante como publicar fotos. A mí se me hace muy cool que una persona que te admira o que te sigue entienda cómo funcionas, cómo piensas. Yo también soy fan de muchos artistas y me gusta ver que escriben en sus cuentas y ver como viven sus vidas. Y me imagino que así ha de ser para la gente que nos sigue a nosotros. Yo por eso trato de ser lo mas cándido y lo más genuino posible, porque de pronto tienes que cuidar lo que uno dice y demás.

¿Quiénes son esos cantantes que admiras y sigues?

Pues no sé. Me gustaba mucho cuando twitteaba John Meyer, me daba mucha risa. Kanye West también. ¿Quién más?… Adele twittea cosas que de repente me parecen lindas.

¿Y cuáles son tus propósitos para el 2012?

Tener un nivel de enfoque súper intenso en toda mi carrera. Queremos que el éxito que ha tenido Peligro lo tenga la gira. Hemos preparado todo para que sea la mejor gira de toda nuestra carrera, de que no se nos canse el caballo y la gente tenga ganas de regresar.