Tiene buenas intenciones

Neida Sandoval ayuda a los necesitados

Tras su salida de la cadena de televisión hispana Univision, Neida Sandoval, expresentadora de noticias en el programa Despierta América, ha dedicado tiempo a campañas para ayudar a otros.

Hoy la periodista será investida como Embajadora de las Aldeas Infantiles SOS en su natal Honduras, adonde viajará para dar a conocer la obra de esta organización mundial que ayuda a niños huérfanos o a aquellos cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos.

“Siempre es importante comenzar en casa, porque en mi tierra hay muchas necesidades, para mí los niños son las joyas preciosas que hay que cuidar con mucho amor para que ese círculo vicioso de abandono, de violencia doméstica, de falta de valores familiares empiece a romperse y surja una nueva generación de país”, dijo Sandoval en entrevista telefónica.

“Cuando salí de Univision, después de 23 años de trabajar allí, algunas de las cosas que me concedió la empresa, y que agradezco, fue una petición que hice de poder utilizar mi imagen para obras de caridad”, indicó Sandoval que sigue ligada a la cadena por razones de contrato y no puede salir todavía en pantalla.

“Pero lo que sí puedo es dedicarme a utilizar esta pausa en mi carrera para seguir ayudando a hacer el bien a tanta gente que lo necesita”, agregó.

La obra de Aldeas Infantiles SOS llega a 133 países en el mundo, desde hace 62 años. En Honduras están presente desde hace cuatro décadas, atendiendo a más de 1,000 niños de todas las edades en siete aldeas con 15 casas cada una.

En ellas, una madre SOS por casa se dedica a criar a los niños dentro de un ambiente de hogar y familia que les provee todo lo necesario para su sano crecimiento físico, mental y emocional.

“La idea es que este proyecto se extienda a más ciudades, a más sitios y a más niños que están sufriendo la oscuridad para que puedan salir a la luz y los podamos acoger y cuidar, proteger y educar, para que vivan sin miedo, amados, valorados y apreciados. Buscamos multiplicar las esperanzas y las buenas obras”, resaltó la también madre de gemelos de nueve años de edad.

Por ser esta la primera entrevista que concede después de haber renunciado a Univision en junio de 2011, y de haberlo hecho sin despedirse de su público, Sandoval aceptó dedicar un paréntesis para explicar lo sucedido en la cadena de televisión, pero continúa reacia a entrar en detalles, fundamentalmente para no robarle protagonismo a la obra social que ahora realiza.

“Mi salida de Despierta América no fue mi decisión; mi salida de la empresa sí lo fue. Me dieron opciones que no consideré eran las mejores para el bienestar de mi familia, que es lo más importante para mí. Fue una decisión bastante difícil, pero muy firme y estoy muy contenta de haberla tomado”, explicó.

“El no despedirme frente a las cámaras fue también mi decisión, para mí dejar la empresa fue bastante fuerte porque Univision fue mi gran familia por muchos años. Despedirme en tres minutos de un programa en el que viví demasiadas emociones, decirle adiós al público en tan breve tiempo, no me pareció justo”, sostuvo.

Sin embargo, Sandoval afirmó que regresará a la televisión cuando llegue su momento. “Creo que una bienvenida será más bonita que una despedida”, sentenció.