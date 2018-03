Luchando dos batallas a la vez

Grupo de jóvenes indocumentados y LGBT se unen para ayudar a quien lo necesite

Como tantos jóvenes latinos, cuando Jorge Gutierrez, un joven gay indocumentado, comenzó a ejercer su activismo se encontró con quienes le decían que los asuntos gay no tenían nada que ver con los derechos de los inmigrantes y que debía concentrarse “en una batalla a la vez”.

Gutierrez contó que en un principio, cuando entraba a una reunión de jóvenes indocumentados se decía a sí mismo “Ok, hoy seré indocumentado solamente, y no me acordaré que soy gay”.

Pero el joven activista pronto descubrió que no podía seguir negociando y dividir sus batallas, porque los dos temas le concernían por igual. “Tenía que ser las dos cosas”, recordó.

Sabiendo que había otros jóvenes en su misma situación, decidió tomar la responsabilidad y encarar la situación. Gutierrez cuenta su historia personal en Undocumented and Unafraid, Queer and Unashamed, un video que puede verse en You Tube, parte de la campaña Una conversación honesta.

La serie presenta cinco videos que se concentran exclusivamente en los problemas de la comunidad latina LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transexual), y que buscan concientizar, impactar e iniciar un diálogo sobre el tema en la comunidad hispana.

La campaña es una iniciativa de la organización Cuéntame ¡Instigadores latinos!, una organización digital sin fines de lucro fundada en 2009 que se concentra en las artes, los medios de comunicación y el activismo dentro de la cultura latina.

Jóvenes indocumentados LGBT

Gutierrez, quien llegó de Nayarit, México hace 17 años y en 2008 se graduó en Literatura en California State University Fullerton, es parte del proyecto Queer Undocumented Immigrant, que agrupa a jóvenes indocumentados LGBT.

“El proyecto está creciendo muchísimo, tenemos líderes en New York, Texas, Colorado y Massachusetts”, señaló. A finales de marzo tendrán una conferencia que reunirá a 30 líderes de distintos estados para compartir ideas y planear estrategias para el futuro.

El joven activista contó que el sábado asistió al Encuentro de jóvenes de la red California DREAM de CHIRLA que tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Pomona. El grupo estudiantil comenzó hace muchos años y en su membresía cuenta con muchos jóvenes LGBT.

“Hay mucho trabajo por hacer, siento que todavía necesitamos ser más visibles en la comunidad”. “Nos reunimos con un grupo como de 30 estudiantes”, señaló. “Fue algo muy fuerte y emocionante. Muchos compartieron su experiencia al salir del closet y otros de la dinámica de su familia y por qué aún no podían hacerlo”, contó.

“Yo fui muy afortunado porque mi mamá siempre me apoyó , pero querría que otros padres abran sus corazones a sus hijos“, señaló Gutierrez, refiriéndose a los muchos prejuicios que aún existen en la cultura latina.

Su madre es miembro de un grupo llamado La Familia, que se conduce totalmente en español y que brinda apoyo a los padres latinos de hijos LGBT. Gutierrez agregó que aquellos jóvenes que se encuentran en la misma situación y que querrían obtener más información o participar del proyecto pueden contactarse con él, enviándole un correo electrónico a jgkahlo@gmail.com.

“Estamos trabajando muchísimo. No tenemos que esperar al gobierno o a una legislación. Tenemos el poder de cambiar e influir a la comunidad“.