Teatro sin ficción

Theresa Chávez explora la realidad de los latinos

Las historias ficticias no son su principal interés. Lo de Theresa Chávez es la realidad.

Chávez es directora artística de About Productions, una organización sin fines de lucro creada hace poco más de dos décadas y fundada en una de las zonas con más ímpetu latino, el Este de Los Ángeles.

A través de obras teatrales, Chávez ha puesto en escena temas de acontecimientos históricos que tienen que ver con la comunidad latina, sobre todo la que radica en Los Ángeles, pero desde una perspectiva más crítica.

Sin embargo, la tarea va más allá. Como parte de su pasión por esta labor, Chávez crea programas educativos a través del teatro para las nuevas generaciones de actores o jóvenes que exploran el arte.

La productora crea obras de teatro interdisciplinario y programas educativos que buscan provocar la reflexión sobre la historia y la humanidad.

La finalidad de este tipo de teatro, explica Chávez, es crear un diálogo artístico y comunitario.

“Es un trabajo teatral con temas originales”, explica Chávez. “Representa en muchos casos la historia de Los Ángeles, la de California, y no es que sólo escarbemos en la historia del pasado, sino que también

exploramos cómo nos relacionamos, cómo nos entendemos, cómo algunas historias han sido enterradas con otras y cómo ahora ese pasado es representado de manera contemporánea”.

Chávez proviene de una familia de raíces mexicanas que ha vivido en California desde 1771. Por lo que, a través de ellos, ha analizado esa evolución, sobre todo cuando se habla de los latinos en Los Ángeles.

Por eso no resultan nada raro obras como They Shoot Mexicans, Don’t They?, que retrata vagamente la historia de la familia Chávez y la de los latinos en sí, situada en la época de los años 20. O como Evangeline, the Queen of Make-Believe, que es el retrato vivo de lo que muchos jóvenes latinos vivieron en la década de los 60, cuando surgió en el Este de Los Ángeles el movimiento en defensa de sus derechos civiles, mejor conocido como Moratoria Chicana.

Sin embargo, para Chávez, quien coescribió el guión, este tema social se tiñó más de política.

El trabajo de esta productora, escritora y directora, y el de su equipo de talentosos artistas, no se queda solo en el contenido. Las obras, dice, estéticamente hablando, son de gran calidad, lo que pone en alto el prestigio de este grupo de artistas.