Fefita la Grande jura que no quiere quedarse en NY

Se arrodilló porque no sabe cómo hacer que las autoridades en EEUU le den el visado

Santo Domingo.- La popular cantante de música típica Fefita la Grande se arrodilló anoche para pedir perdón a las autoridades consulares de Estados Unidos en la capital dominicana, por problemas con el visado para viajar a la nación del norte.

“La vieja Fefa”, como la llama el pueblo, hizo ese gesto al participar en el programa “Con Domingo y Pachá” a través de Color Visión, canal 9.

“Caso cerrado”, con estas palabras la denominada Mayimba de la música típica, de 67 años, se refirió en principio al problema que por más de 10 años enfrenta con la visa de Estados Unidos.

Manifestó que ya no encuentra forma de pedir perdón y demostrar que a ella no le interesa quedarse en territorio estadounidense, como asegura alegan los cónsules que le han atendido en el legación diplomática.

“Tú sabes cuál es la excusa que me dan en el consulado cuando he ido a buscar visa para negármela, dizque que yo me voy a quedar en Nueva York, pero yo no tengo necesidad de quedarme en Estados Unidos, tampoco mi problema es el dinero”, agregó la cantante, cuyo verdadero nombres es Manuela Josefa Cabrera.

Fefita declaró que desea llevar su música a los dominicanos que residen en Estados Unidos y gente de otros países que la conocen.

