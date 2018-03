Pases Cortos

El Galaxy de Los Ángeles buscará sumar otra victoria fuera de casa cuando visite hoy al equipo de los Whitecaps de Vancouver.

En su partido más reciente, el cuadro angelino fue a Portland para lograr un triunfo categórico de 5-3.

Por su parte, Vancouver regresa a su estadio después de una larga gira de cinco partidos, de los cuales perdió los dos últimos.

En sus tres encuentros más recientes, el Galaxy ha vencido a Vancouver, incluyendo una victoria de 3-0 hace tres semanas.

A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos, el técnico del Barcelona, Tito Vilanova, admitió que entiende la decisión del nuevo fichaje azulgrana, Jordi Alba, de acudir a la cita londinense, aunque dijo que le preocupa que apenas vaya a tener días de descanso.

“Es una oportunidad que quizás no iba a tener otra vez. Lo único que me preocupa es que no tenga los días suficientes para descansar”. aseguró.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el retorno del español Xabier Azkargorta a la dirección técnica de la selección de futbol abre esperanzas para su país que disputa las eliminatorias de la Copa del Mundo Brasil 2014.

Bolivia ocupa el séptimo lugar en las eliminatorias mundilistas.

Servicios de La Opinión