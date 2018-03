Regaño a todos en las Águilas

Peláez muestra su autoridad en reunión en Coapa

MÉXICO, D.F. (NTX).- “La ropa sucia se la va en casa”, así de tajante fue. Ricardo Peláez, presidente del América, quien aseguró que el tema Christian Benítez nadie hablará. El dirigente aseveró que el tópico se habló [ayer] en el campamento del América y el acuerdo es: Silencio.

“Nos juntamos… No va a haber declaraciones, ninguno de los jugadores hablan del tema. Lo platiqué con Miguel (Herrera), los asuntos se ventilan en casa. Me interesa el trabajo que cuesta construir un buen vestidor, buena comunicación, alegría, sonrisas, y eso no lo va a destruir absolutamente nadie. Estamos muy metidos y con un gran ambiente de trabajo que es lo importante”, dijo el directivo quien incluso no ve mal que “Chucho” pidiera cobrar el tiro.

“Por ahí Benítez se sintió con la confianza, es el geleador, pero la instrucción de Miguel era Rubens. Lo tiró y lo falló y punto; lo demás se arregla entre nosotros”, comentó Peláez, quien no cree que el América cumpla una mala campaña.

Pese a que Christian Benítez desobedeció en el partido del pasado sábado ante Xolos de Tijuana no habrá ningún de tipo de sanción para él.

Lo que sí quedó claro es que el primer tirador de penas áximas será el argentino Daniel Montenegro, seguido de su compatriota Rubens Sambueza, en tercer sitio está el juvenil Raúl Jiménez, y en caso de no estar presente ninguno de ellos, sería el colombiano Aquivaldo Mosquera. Benítez no está considerado.