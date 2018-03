Hollywood cojea en taquilla veraniega

Hollywood se encamina a un mal trimestre en las recaudaciones veraniegas

Los ejecutivos de los grandes estudios esperaban tener en este verano boreal la mejor asistencia de la historia gracias a varios estrenos con flamantes películas de acción y franquicias de superhéroes.

Lo que obtuvieron, sin embargo, fueron dos éxitos colosales de taquilla, un puñado de películas de impacto para respaldarlos, y varios fracasos que simplemente no cumplieron las expectativas, dando lugar a lo que pueden ser las cifras de taquilla del verano más bajas en 20 años.

Aunque se proyecta que los ingresos nacionales sean la segunda mejor cifra de la historia, el número de entradas vendidas se redujo a unos 532 millones desde el primer fin de semana de mayo hasta ayer, el Día del Trabajo, lo que representa una caída del 4% con respecto al verano de 2011, según la página en la red Hollywood.com.

Si esa tendencia se mantiene hasta hoy, cuando se confirmen las recaudaciones del pasado fin de semana feriado, sería la ocasión en que Hollywood ha atraído menos audiencias en su temporada más concurrida desde 1993, las datos más antiguos que mantiene la empresa Hollywood.com.

Los ingresos deberían ubicarse en unos 4,270 millones de dólares desde el primer fin de semana de mayo hasta ayer, un descenso del 3% con respecto a la cifra récord de 4,400 millones de dólares de hace un año, dijo el analista de Hollywood.com Paul Dergarabedian.

“Sobre el papel, el verano de 2012 parecía encaminado a romper los récords. Creo que muchos de nosotros esperábamos poder superar lo del verano pasado, basados en los títulos, el amplio número de filmes que parecían grandes éxitos de taquilla”, dijo Dergarabedian. “Pero el público es quien determina el verano, y no asistió a muchas de estas películas como esperábamos”.

Antes del verano, Hollywood estaba rompiendo registros de taquilla, con unos ingresos hasta un 20% superiores a los de 2011. Los ejecutivos esperaban que esa tendencia se mantuviera con lo que parecía la mejor lista de estrenos que han llegado a ofrecer, pero en lugar de superar el récord de hace un año, los ingresos de la temporada cayeron por primera vez en siete años.

The Avengers recaudó 618 millones en el país y The Dark Knight Rises, hasta ahora ha añadido cerca 430 millones. Los 1,050 millones que suman entre las dos equivalen a casi una cuarta parte de las cifras del verano. A nivel mundial, The Avengers recaudó 1,500 millones de dólares, mientras que The Dark Knight Rises acaba de cruzar los 1,000 millones.

La tercera parte de la saga del Hombre Araña, The Amazing Spider-Man, alcanzó 258 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que las aventuras animadas Brave y Madagascar 3: Europe’s Most Wanted alcanzaron 200 millones cada una. Ted también recaudó 200 millones, y películas como Men in Black 3, Snow White and the Huntsman y algunas otras fueron sólidos éxitos de más de 100 millones de dólares.

Sin embargo, también hubo fracasos en taquilla, como Battleship y Total Recall. El poder de las estrellas tampoco consiguió llenar los cines, pues los seguidores ignoraron películas con actores de primera línea como That’s My Boy, con Adam Sandler; Rock of Ages, con Tom Cruise; Dark Shadows, con Johnny Depp; y The Watch, con Ben Stiller y Vince Vaughn.