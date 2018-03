Dátiles para María Magdalena

Cinco palabras armaron el escándalo: “Jesús les dijo: mi esposa”. La expresión la encontró la profesora Karen King, de Harvard, en un papiro escrito en copto antiguo. Su conclusión: Jesucristo estuvo casado.

Ninguno de los cuatro evangelistas da la noticia del matrimonio de Jesús. Solo san Pablo dijo que la disyuntiva era casarse o abrasarse pero sin tomar partido.

El Vaticano, a través de L’Osservatore Romano, se apresuró a calificar de falso el descubrimiento de la profesora Karen. Roma teme, posiblemente, que los purpurados se alcen en sotanas y exijan matrimonio pa rendir más. Tienen mi aval para un matrimonio opcional.

Si aceptamos que doña Karen está en lo cierto, deduzco que el primer acuerdo sobre lo fundamental al que llegaron Jesús y su mujer, María Magdalena, fue que él se olvidaría de que era Dios; ella conservaba su condición de mujer.

A “Calidad” Jesús, como le decían sus amigos de farra reposada, de pronto se le alborotaba la divinidad y leía el pensamiento de su Dulcinea. Ella no siempre estaba pensando bien de su costillal. Le criticaba que se la pasara curando a todo el mundo, incluida la suegra de Pedro, sin cobrar un dracma. Y con lo cara que estaba la vida.

Cuando María de Magdala se dio cuenta de que Jesús le tenía interceptado el pensamiento, se le pegó una enojada de aquellas. Para contentarla, su marido le llevó dulce de dátiles, su debilidad.

Como cualquier pareja de Hollywood discrepaban por incompatibilidad de ronquidos, pero eso lo solucionaron durmiendo en catres separados, fabricados por papá José, con descuentico del 10%, cuota inicial de los puntos que “regalan” en los supermercados para acabar de dejar exhausto el bolsillo.

Simplemente María se salía de la túnica cuando su hombre se demoraba. Entonces le montaba tremendos “videos”. Jesús, irónico, comentaba en la sinagoga: “En mi casa se hace lo que yo obedezco”.

Los celos de pronto hacían de las suyas. La Magdalena se enteró del episodio de la mujer adúltera y cuando su costilla llegó a casa lo recibió con la eterna pregunta: “¿Y quién es ella?”. Y como amaneció cargada pa tigre, disparó otro interrogante: ¿O es que su educación tiene montado su “reality” con la vieja?

Hasta se empeñó en averiguar qué había escrito Jesús en el suelo ese día. A él se le subió la bilirrubina, proclamó su derecho a la intimidad y no soltó prenda. Para dorarle la píldora, le hizo un chiste que harían suyo los machistas del futuro: “Pero, mujer, si no me alcanza para la fidelidad, mucho menos para la infidelidad”.

Jesús casi no contenta a su costilla. Le tuvo que inducir un sueño profundo en el que le borró del casete el episodio de la mujer adúltera. Remedio certero para clonar y salir de líos.

Como la humanidad no ha cambiado mucho, a veces discrepaban porque a Jesús se le olvidaba reportarse a través del Blackberry de entonces: las señales de humo.

Fueron felices a medias, que es a lo máximo que puede aspirar una pareja. La felicidad completa solo existe en las estadísticas. Y en las películas y novelas rosa.

No comieron perdices porque la carne lo volvía demasiado humano. Que es como nos lo quiere presentar doña Karen. Y como nos gustaría verlo: perdidamente enamorado. Pero el Vaticano dijo no. Es su oficio. Como el de Dios es perdonar a quienes decimos que nos gusta más el Jesús, humano, perdidamente enamorado.