California facilita el sistema de votación

Para fomentar la participación, ha simplificado el proceso

Mientras en otros estados del país se aprueban leyes para dificultar el acceso al voto, en California se trabaja en todo lo contrario: tan sólo en las dos primeras semanas del nuevo sistema para registrarse en la Internet, 220,000 personas utilizaron esa herramienta que tan sólo este y otros 11 estados ofrece a sus ciudadanos.

El programa comenzó el pasado 19 de septiembre y permite llenar un formulario en línea que luego es transmitido directamente a la Secretaría de Estado de California para su verificación. Antes se podía llenar el formulario de registro en línea pero había que imprimirlo y mandarlo por correo.

Shannan Velayas, portavoz de la Secretaría de Estado indicó que por el momento el programa de registro en línea ha sido un éxito, pero que la cantidad no significa que todos esos son nuevos votantes, toda cuenta que cada registro debe ser verificado primero por los funcionarios electorales y que parte de esa cantidad son “actualizaciones” de personas ya registradas anteriormente.

California tiene un sistema electoral relativamente más incluyente que otros estados, aunque dista mucho de ser perfecto, apunta Kim Alexander, directora de Cal Voter Foundation, una organización educativa no partidaria que impulsa mejoras al sistema electoral.

“En algunas cosas somos muy progresistas y en otras estamos atrasados respecto a otros estados”, dijo Alexander. “Aquí, por ejemplo, damos más tiempo a la gente para que se registre y nuestros requisitos de voter I.D. no son tan escrictos. Uno puede votar por correo permanentemente y no necesita una razón válida para hacerlo como en otros estados”.

En muchos estados del país ya se cumplió la fecha límite para registrarse. En California sin embargo, se puede hacer hasta el próximo 22 de octubre, dos semanas antes de la elección presidencial del 6 de noviembre.

Este es el momento para que todos los californianos que no se han registrado lo hagan y que los que estén ya registrados, se aseguren de que lo están adecuadamente. “Hay que estar pendiente de su correo para ver si llegó el librito, el “Voter information Guide”, dijo Alexander. “Si llegó, es que en ese hogar hay personas registradas. Si no, es mejor revisar con su oficina del condado si está o no en las listas de votantes”.

Aunque la Secretaría de Estado no tiene una base de datos integral de votantes que incluye a todo el estado, los votantes pueden acudir a su oficina electoral del condado para revisar si están en las listas (ver enlace para ello al final de esta nota).

Por otra parte, el voto por correo se ha convertido en una de las formas más populares de voto en California, dijo Velayas.

“En la primaria de junio 2012, el 65% de los que votaron lo hizo por correo, la mayor proporción que hayamos tenido jamás en California”, dijo Velayas. “El record anterior fue de 62% en mayo de 2009, en la elección especial”.

En California, a diferencia de otros estados, no hay que justificar el voto por correo y uno puede inscribirse permanentemente para recibir la boleta y votar enviándola luego por la misma vía o llevándola el día de la elección a cualquier precinto del condado donde está registrado el votante.

La fecha límite para pedir una boleta para votar por correo es el 30 de octubre.

En California, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros estados, no hay que llevar un tipo de identificación específica para votar o registrarse. Cuando uno se registra proporciona información básica de identidad, como un número de licencia de manejar, de tarjeta de i.d. o de seguro social. Ese número se verifica electrónicamente y se comprueba así que la persona es elegible para votar.

“Solamente si la persona se registró y no dio uno de esos números o referencias al registrarse puede ser que se le pida una forma de identificación”, dijo Velayas.

California es más liberal que otros estados en el tipo de identificación que se puede usar para demostrar esa elegibilidad, señaló Alexander. Mientras otros estados piden una lista muy estricta de ID´s, dificultando que algunos votantes tengan ese documento disponible, en el caso de California ese documento puede ser una factura de la luz, pasaporte, carnet estudiantil con foto, etc.

No obstante Alexander apuntó que California podría mejorar aún más su sistema si se dedicara a implementar medidas que ya se han aprobado, como establecer la base de datos estatal que permita implementar el “registro de día electoral” que ya fue aprobado, y que permitirá registrarse hasta el mismo día de las elecciones.