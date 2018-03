Los pobres votan menos

Encuesta revela que muchos sí se registran, pero no llegan a las urnas

AUSTIN, Texas. – Más del 17% de las personas inscriptas para votar nunca llegan a emitir su voto en las urnas, y según un nuevo estudio de investigación, estas personas tienden a ser pobres o de bajo nivel educativo. No obstante, el estudio de investigación también sugiere que una mayor cantidad de estas personas votaría si las autoridades facilitaran esta experiencia.

El deber más básico de todo candidato es llevar a sus seguidores a las urnas, y los investigadores de Austin Community College y Texas State University analizaron los datos de los votantes de 2008 para comprender mejor a las personas que estaban inscriptas para votar pero no emitían su voto.

“Queríamos mostrarle a la gente (que intenta votar) un estudio científico de aquellos que no están votando”, dijo Peck Young, director del Centro de Políticas Públicas y Estudios Políticos, que patrocinó el estudio. “Si solo tomamos las personas que no votaron en 2008 pero estaban inscriptas, eso podría cambiar el resultado de las elecciones en el estado”.

Los 2.3 millones de no votantes en Texas se repartieron de la siguiente manera: 34% hispano, 5% afro-americano y 61% todo lo demás. La primera sorpresa de este estudio fue que ni el género ni la cantidad de tiempo que lleva una persona inscripta para votar afectan la probabilidad de que la persona emita su voto.

Las estadísticas señalaron que los latinos siguen siendo el grupo con la relación más desproporcionada de improbabilidad de votar que los demás grupos. Blake Farrar, profesor adjunto de Austin Community College, y el profesor Hyun Jung Yun de Texas State University, encontraron que el índice de hispanos entre 35 y 44 años de edad que se mantenían alejados de las urnas era mucho mayor que los demás grupos, lo que indica que tenían dificultad para tomar tiempo libre de su trabajo..

El estudio, aunque generalmente se realiza por consultores políticos en secreto, fue el primero de este tipo realizado a nivel estatal por expertos en ciencias políticas. Las campañas usan este tipo de análisis para definir estrategias para ganar las elecciones.

“Hay un patrón que tiende a indicar que, especialmente cuando observamos a los afro-americanos e hispanos, existe una tendencia a pensar que son demócratas”, explicó Young. “La abrumadora mayoría de ellos son anglosajones, y no hay garantía de que no hagan oscilar el estado hacia el Partido Demócrata… y hay que creerlo porque algunos nunca votaron, simplemente son independientes”.

Young trabaja hace 40 años en campañas políticas y estrategias para animar a las personas a acudir a las urnas principalmente para los demócratas. Explió que muchas personas sienten el deber de inscribirse para votar pero no consideran necesariamente una obligación emitir su voto. A algunos no les interesa la política, a otros no les gustan los candidatos, pero dijo que muchos se enfrentan a otros obstáculos.