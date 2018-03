El pelo corto marca una tendencia muy polémica durante 2012

El pelo corto está de moda nuevamente y aunque el 2012 ya está en su recta final, ha sido uno de los…

El pelo corto está de moda nuevamente y aunque el 2012 ya está en su recta final, ha sido uno de los años en los que este look ha marcado tendencia y se ha mantenido a la moda, popularizando una vez más los estilos cortos que realzan la silueta de la cara.

Aunque no se sabe exactamente cuál es la razón para que esta tendencia se haya mantenido durante este año, es probable que la explicación se deba a los resultados que demostró el estudio de la catedrática de la universidad de Yale, Marianne LaFrance.

El estudio de LaFrance demostró que las personas perciben a las mujeres de cabello corto como más inteligentes y a las mujeres de pelo largo y con un corte más tradicional como menos inteligentes, según publicó Youbeauty.

Sin embargo, además de cambiar tu look para verte más o menos “inteligente”, vale la pena recordar la polémica que surgió en febrero pasado cuando Emma Watson decidió cortar su pelo al terminar las grabaciones de Harry Potter.

Según publicó The Independent, al ver la melena de Watson desaparecer, los fanáticos de Harry Potter se horrorizaron mientras los estilistas y fashionistas aplaudieron su nuevo look.

“Algunos periodistas me preguntaron si lo que estaba haciendo era salir del clóset, si ahora yo era lesbiana”, dijo Watson al diario británico. “Ese corte de pelo me hizo entender cuán subjetiva es la opinión de la gente. Algunas personas se enloquecieron por mi nuevo corte y otras pensaron que había perdido la razón. Lo único que puedo hacer es seguir mis instintos, ya que nunca podré complacerlos a todos”, concluyó la actriz.

Y es que el cambio de look de Watson no ha sido el único que ha generado polémica este año. Para no ir muy lejos, el reciente corte de pelo de Miley Cyrus, la cantante y actriz reconocida por su papel en la producción de Disney “Hannah Montana”, ha sido comparado con “lap dances” y con sus excéntricos gustos por los diseños de sus tortas, como el caso del pene que eligió para decorar uno de los pasteles que regaló a su novio, según publicó Salon.

Cyrus y Watson se unen a la lista de celebridades que este año se han deshecho de sus largos mechones. A estas dos actrices se unieron también Anne Hathaway, quien cortó su pelo para la interpretación de su personaje en la película “Los Miserables”, así como la ganadora del Óscar, Michelle Williams, quien cambió su look para interpretar a Marilyn Monroe.

Lo interesante es que cada una de estas actrices muestra una opinión muy personal sobre el pelo corto, ya que según Salon, Williams aseguró que “los hombres heterosexuales en todos los ámbitos rechazan este tipo de corte de pelo”, mientras Cyrus expresó abiertamente en su cuenta de Twitter que “jamás me había sentido tan YO en la vida”.

Sean cuales sean tus razones para decidir lucir el cabello corto o largo, lo importante es que te sientas bien con la forma en que luces, así que para mantener saludable tu pelo, ya sea éste corto o largo, puedes leer las siguientes recomendaciones y recuerda también que el maquillaje es el complemento perfecto para lucir espectacular, no importa qué corte tengas.

Foto: Wikimedia Commons

