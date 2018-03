Atención de la vista a estudiantes de LA

Fundación otorga exámenes de la visión y lentes de forma gratuita

La razón por la que más de un 15% de los estudiantes de Los Ángeles no están aprendiendo en la escuela no tiene que ver con su capacidad o la efectividad del maestro, sino con que tienen problemas de la vista.

Se calcula que entre 30,000 y 40,000 estudiantes de primaria necesitan lentes para poder ver la pizarra en su salón de clases o para leer un libro, un contundente obstáculo para el aprendizaje de los niños que son menores de 12 años, quienes aprenden en un 80 por ciento de forma visual.

Con el propósito de aliviar este grave problema entre los estudiantes de Los Ángeles se creó la fundación Vision to Learn que ha la fecha ha otorgado más de 4,000 exámenes de la vista y más de 3,000 lentes de forma gratuita.

“Si no pueden ver, no pueden aprender”, indicó Austin Beutner, fundador de Vision to Learn. “Estos son niños que son clasificados con problemas de aprendizaje y se atrasan en sus clases. Queremos que estos niños tengan buena visión y puedan ser exitosos académicamente”, agregó Beutner, quien estuvo presente durante los exámenes gratuitos de la vista que se realizaron ayer a unos 60 estudiantes de la escuela primaria Florence Griffith Joyner, en Watts.

Tan solo en este plantel se detectaron 150 niños con problemas de visión, los cuales en un par de semanas recibirán lentes gratuitos. Asimismo Vision to Learn ha brindado este beneficio de salud a miles de estudiantes de escuelas del LAUSD, de la Roman Catholic Archdiocese, la organización A Place Called Home, y otras organizaciones para niños de bajos recursos.

Según esta organización, el 60 por ciento de los niños con problemas de aprendizaje en la escuela, tienen dificultades de visión sin detectar.

Florence Griffith Joyner y otras 6 primarias que pertenecen a la alianza del Alcalde de los Ángeles, Antonio Villaraigosa, laPartnership for Los Ángeles Schools, podrán recibir este cuidado al que muy pocos estudiantes de Los Ángeles de bajos ingresos pueden acceder.

“Estoy feliz de saber que todos nuestros estudiantes de primaria no tendrán más problemas para leer y para aprender por no tener atención de la vista”, destacó Villaraigosa.

“La ley requiere que los estudiantes se hagan un examen de la vista cada dos años. Si un estudiante pierde su oportunidad en este tiempo entonces Vision to Learn esta para asegurarse que ese estudiante no pierde ese tiempo tan valioso”, señaló el Dr. Octavio Pescador, miembro de la mesa directiva de Vision to Learn y actual candidato a concejal del ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles por el distrito 13.

El optometrista Ramón Vega que trabaja con Vision to Learn recomendó a los padres, especialmente entre la comunidad latina, que realicen a sus hijos un chequeo de la vista una vez al año y que pregunten a su distrito escolar sobre opciones de exámenes gratuitos.