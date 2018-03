El Parque Chicano de San Diego aspira a ser sitio histórico (fotos)

Activistas han propuesto que El Parque Chicano, ubicado en el Barrio Logan en San Diego, esté incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos

SAN DIEGO, California.- Con más de 40 años de historia y famoso por sus murales, el Parque Chicano, ubicado en el corazón de la comunidad del Barrio Logan, en San Diego, busca un lugar dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos.

Tras una ardua lucha de activistas, la nominación del Parque Chicano y de sus murales fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Recursos Históricos de California y en 45 días se conocerá una resolución al respecto. La activista Josephine Talamantez, miembro de una familia que ha residido en esta comunidad desde 1908, fue la encargada de recopilar la información necesaria para que el emblemático sitio fuera considerado en la nominación.

Para ello, tanto Talamantez como los integrantes del Comité del Parque Chicano presentaron un documento con decenas de páginas, en el que destacan tanto la historia del lugar como el significado de su más de 70 murales.

“El Parque Chicano es una representación de una era de desarrollo en San Diego. También está asociado e identificado con importantes eventos de la historia local. Ejemplifica la historia cultural, política económica y social de la comunidad”, indica el documento de nominación.

Para esta comunidad es importante obtener este reconocimiento con el que se obtendría una protección para el parque de cualquier modificación a su infraestructura, bajo la administración de la ciudad de San Diego y el Departamento de Transporte de California.

Esta protección brindaría tranquilidad a toda una comunidad que ha luchado por décadas por mantener el sitio vivo y ofrecer a los latinos un lugar en el condado de San Diego donde puedan recordar sus raíces, explicó a Efe Tommie Camarillo, presidenta del Comité del Parque Chicano.

“El apoyo comunitario siempre ha estado detrás de cada lucha”, resaltó.

La nominación recibió ocho cartas de recomendación, entre ellas, la del ahora alcalde electo de San Diego, Bob Filner; el asambleísta Ben Hueso, el regidor de distrito David Álvarez y el senador Juan Vargas, entre otros.

El Parque Chicano fue fundado en 1970 tras una protesta contra la construcción de una estación de la Patrulla de Caminos en el lugar.

Tras negociaciones con miembros de la municipalidad se logró conservar el parque, que se ha convertido en un referente de la comunidad latina de San Diego.

“Es un lugar al que podemos sentir que pertenecemos, cada mural describe una parte de nuestra historia”, agregó Camarillo.

Con los años, el Parque Chicano se ha convertido en un sitio de importantes eventos para celebrar la herencia hispana, además de un punto de partida para movilizaciones, como la del Día de los Trabajadores el 1 de mayo. Asimismo, se han celebrado “quinceañeras” y hasta bodas.

El sandiegiuno Gus Chávez recordó el enlace matrimonial de su hija hace 15 años en el Parque Chicano. “Todavía ahora me encuentro amigos que me dicen que no olvidan el día de la boda de mi hija”, comentó a Efe. Esa tarde, un grupo de 50 danzantes acompañaron a la pareja en un día que inauguró en el parque este tipo de celebraciones.

Para Chávez, el parque es un símbolo de la presencia de los latinos en Estados Unidos, que cada vez es más fuerte.

“Da mucho gusto ver a niños pequeños jugar aquí y saber que sus padres crecieron precisamente en esta comunidad, las generaciones vienen aquí por lo que simboliza”, señaló.

Juan Díaz, dueño de una vinícola ubicada a unos pasos del parque, asegura que cada fin de semana se vive un ambiente muy familiar en la zona.

“Hay mucho movimiento, es un lugar tranquilo donde familias pueden venir a disfrutar rodeados de estos murales que recuerdan nuestras raíces”, comentó.

Sobre la nominación, dijo que es motivo de orgullo para todos los sandieguinos con ascendencia hispana.

El Parque Chicano es un punto de reunión para las artes y ejemplo de ello es que el grupo de danza Calpulli Mexica regularmente tiene sus ensayos bajo el quiosco al centro del lugar.

Juan y Aída Flores iniciaron este grupo de danza mexicana, formado por familias hispanas que se presenta en escuelas, universidades u otros eventos. “Vemos a la danza como una labor social, una manera de recordarles a los jóvenes sus raíces, además de alejarlos de tentaciones”, consideró Juan Flores. “Este lugar nos recuerda a todos de dónde venimos”.

El Registro Nacional de Lugares Históricos cuenta con una lista de más de 80 mil propiedades en Estados Unidos, principalmente, edificios antiguos, distritos, distritos y objetos.

