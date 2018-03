Películas familiares: ¿cuáles disfrutar con tus amigos y seres queridos?

Disfrutar de una tarde de cine en casa es mucho mejor si estás acompañada de tu pareja, esposo, hijos…

Disfrutar de una tarde de cine en casa es mucho mejor si estás acompañada de tu pareja, esposo, hijos o hermanos; ¿cuáles son las mejores películas familiares que puedes alquilar o adquirir en formato DVD o Blu-ray? Existen muchos títulos valiosos de diversos géneros con una característica en común: todos ellos pueden ser apreciados por todo tipo de público sin preocuparte porque aparezcan escenas impropias cuando menos te lo esperes. Aquí algunos de los principales.

Filmes como Black Beauty (1994), Paulie (1998) y la adaptación británica del 2005 del clásico Lassie son excelentes opciones para que disfrutes con tus niños; todas estas películas además de ser muy divertidas, tienen una enseñanza: la importancia del amor y cuidado a las diferentes especies animales en el planeta. Sutilmente los directores se las ingeniaron para tocar las fibras emocionales de los más pequeños y, ¿por qué no? también las de los adultos.

Hay varios títulos que puedes disfrutar con tus hijos adolescentes; la película Cool Runnings (1993) la cual narra una historia real del equipo de bobsled jamaiquino, encantará a toda la familia al mismo tiempo que transmite un mensaje de fortaleza y triunfo. Lo mismo sucede con Beautiful (2000), la cual protagoniza Minnie Driver y Cheaper by the Dozen (2003); estas comedias te recordarán que la risa es la mejor de las medicinas.

No te engañes si ves que tal o cual película ha sido etiquetada como una ‘chick flick’, ya que las comedias románticas no tienen por qué ser malas o aburridas. Ejemplo de ello es la excelente Music and Lyrics (2007) protagonizada por Hugh Grant y Drew Barrymore la cual cuenta además con una espectacular banda sonora; Legally Blonde del 2001 convirtió a Reese Witherspoon en una súper estrella y la película no puede ser más disfrutable; también te gustarán The Nanny Diaries (2007) y la increíble Devil Wears Prada, ambas narrando las peripecias de dos jovencitas tratando de abrirse paso en el competido mundo profesional de Nueva York.

Tus hijos adolescentes varones disfrutarán ver contigo películas como Captain America, Fantastic Four I y II y The Avengers; todas estas emocionantes piezas cinematográficas combinan acción con fantasía. Los súper héroes por supuesto, siempre serán del agrado de toda la familia.

La inmortal The Wizard of Oz (1939) y la legendaria The Kid de Charles Chaplin son dos títulos que puedes ver en familia, ideales para que aprecien el cine clásico de la más alta calidad. La atemporalidad de estas películas familiares ha trascendido generaciones enteras y ahora están disponibles en alta definición para que el público las aprecie de nuevo. ¿Te gustaría acercar a tus hijos y familia al mejor cine de todos los tiempos?

Las películas infantiles tienen la cualidad de conquistar corazones de todas las edades; títulos como The Lion King (1994), Finding Nemo (2003) y la saga completa de Toy Story arrancarán lágrimas y risas por igual a tus pequeños o hijos adolescentes. No te sorprendas si tu esposo se emociona igual o más que tus niños al ver cualquiera de estas películas.