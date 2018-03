No lo permitas, ni una sola vez

Desde que Adamari López publicó su libro Viviendo, éste se ha convertido en el tema oficial de reuniones, almuerzos, cafecitos y peluquerías. La famosa actriz decidió revelar lo que todo el mundo sospechaba desde su sorpresiva separación y posteriormente divorcio; su ex esposo Luis Fonsi le fue infiel, y peor aún ¡sucedió en más de una ocasión! Adamari admitió que la primera infidelidad pasó durante el noviazgo.

Durante una entrevista televisiva, la periodista Carmen Dominicci le preguntó a la actriz por qué siguió con él tras descubrir la primera traición, a lo que respondió: “Estaba enamorada pensé que eso no iba a volver a pasar y que todo cambiaría”. Tan pronto la escuché pensé en todas las mujeres que ven señales de peligro en su relación, pero se hacen las ciegas. Y pobrecitas de ellas porque quien es infiel una vez, volverá a serlo.

No estoy insinuando que soy la excepción a la regla, pues yo también llegué a hacerme la ciega y hasta la sorda. Y es que ninguna mujer puede negar que en cierto momento permitió algún tipo de comportamiento inaceptable en una relación. Es más, a muchas les da vergüenza hablar de lo taradas que fueron.

¿Qué motivó a una mujer inteligente, hermosa y exitosa, como Adamari a aceptar una pareja infiel en cierto momento? Lo mismo que motivaría a cualquier otra mujer: ¡falta de amor propio! Cuando no te valoras, la vida te envía pruebas difíciles para que aprendas a respetarte y darte cuenta de cuánto vales. Hoy día, gracias a lo vivido, esta actriz es otra mujer; me impresiona la fortaleza, la paz y la seguridad en sí misma que ahora proyecta.

Durante la entrevista, Adamari aconsejó que no hay que permitir una infidelidad ni una sola vez. Así mismo, tomó responsabilidad por lo sucedido y afirmó que Fonsi fue un buen hombre, pero se le acabó el amor y no supo cómo manejarlo. “Yo permití mucho y fue culpa mía Te tienes que valorar y respetar como mujer; eso no lo puede hacer el hombre por ti, eso lo tiene que hacer uno”, finalizó con mucha elegancia y sabiduría.