Tribuna del público: Las armas

Las defensores del derecho de portar armas afirman que hay un derecho fundamental a la autodefensa armada, mientras que sus adversarios reconocen sólo un privilegio que puede ser limitado o incluso eliminado por el gobierno para el bien de la sociedad. Qué lado es correcto, depende de la naturaleza de la sociedad humana.

Si la sociedad humana es, como una manada de lobos, un grupo de individuos cuyas vidas son el medio para los fines del grupo, el derecho a un arma que permite a los débiles para resistir el poderoso sería perjudicial para esos fines. Pero si la sociedad humana es un conjunto de seres racionales, cada uno en un fin en sí mismo, entonces el derecho a las armas de fuego declara que el físicamente poderoso física o las intenciones criminales no gobiernan al inocente.

Los que quieren prohibir las armas afirman que sólo quieren eliminar ciertas armas que no son necesarias para la auto-defensa. Pero las únicas armas que son innecesarias son aquellas que no pueden ser adecuadamente enfocadas en el agresor y por lo tanto podrían perjudicar a otros inocentes. Las armas automáticas, los lanzacohetes y las bombas nucleares caigan en esa categoría. No así son las armas de fuego semiautomáticas, independientemente de la apariencia o de la capacidad de sus cargadores.

Un ser humano racional, a diferencia de un lobo o una hormiga, tiene derecho a su vida. Ya que tiene derecho a su vida, tiene derecho a defenderla. Puesto que él tiene derecho a la legítima defensa, que tiene derecho a los medios que le brinden esa defensa legítima. Un arma de fuego es el medio. En una sociedad que respete los derechos humanos, un individuo puede delegar su defensa al gobierno cuando sea posible. Pero nunca se puede renunciar a ese derecho. Hacer eso sería renunciar a su humanidad.