Frida Kahlo es virtual

Nuevo sitio ofrece recorrido por su museo

MÉXICO, D.F.— Recorridos virtuales, historia de las exposiciones, plano general del museo, fotografías, videos, obra pictórica, una liga de obras falsas e interacción en redes sociales, son parte del contenido del nuevo sitio electrónico del Museo Frida Kahlo “Casa Azul”, que fue presentado en estos días.

Se trata de un portal diseñado y desarrollado por los argentinos Greta Guastavino y Ariel Cabrejos, el cual permitirá que los visitantes conozcan más sobre la pintora mexicana y su “Casa Azul”, además de su contexto en la zona de Coyoacán, sur de esta ciudad.

En conferencia de prensa, la directora de ese espacio museístico, Hilda Trujillo Soto, dijo que la nueva página de internet será un medio para estrechar la cercanía, a nivel mundial, con todos quienes están interesados en Frida Kahlo y su obra.

Recordó que este medio es uno de los primeros contactos que muchas personas en el mundo tienen con Frida, y por ello se decidió incluir la mayor cantidad de información e imágenes relacionadas con su vida y obra.

Recordó que la necesidad de crear este nuevo portal obedece a que el anterior se encontraba en malas condiciones a pesar de que era visitado por más de 13 mil personas mensuales.

“Teníamos una página que en aquel entonces se hizo con esfuerzo de gente de servicio social y habíamos intentado tener un sitio web, pero tanto por los recursos como por los proyectos que no se consolidaron no fue esto posible y existía una queja constate de los usuarios a nivel internacional por no actualizarnos”, señaló.

Dijo que la “sorpresa” para el nuevo sitio llegó a través de un correo electrónico desde Argentina, en el que Greta Guastavino y Ariel Cabrejos brindaron el apoyo a autoridades del museo para diseñar el nuevo portal.

Greta Guastavino comentó que su interés por el museo y por la pintora mexicana nació a partir de la profunda admiración que sintió por la artista, su historia y su pasión.

“Comenzó durante mis estudios universitarios en una clase de Historia de la Cultura, donde repasábamos iconos de los movimientos artísticos de vanguardia durante el siglo XX. Una clase entera dedicada a Frida Kahlo bastó para enamorarme de su arte como expresión de la vida misma, de su dolor y amor infinito”, señaló.

Consideró que el “no podemos tener una página obsoleta teniendo 133 mil seguidores en Facebook, 44 mil seguidores en ´Twitter´ y 92 mil personas en googleplus”.

El diseño incorporó la nueva identidad gráfica del recinto, creada por la agencia Ogilvy and Mather México y presentado en 2012.