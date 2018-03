Famosos reaccionan ante muerte de Chávez

Además de los polémicos dichos de Willie Colón, otros como Alejandro Sanz, Calle 13 o Ricardo Montaner, enviaron sus condolencias a Venezuela

Hugo Chávez trascendió la esfera política y su personalidad permeó el ámbito artístico, en el que acumuló detractores y simpatizantes que reaccionaron el martes ante el anuncio oficial de su muerte a consecuencia de un cáncer.

El salsero Willie Colón, quien en meses pasados desató la polémica con sus chistes y opiniones en Twitter sobre el gobierno del controvertido presidente venezolano, fue de los primeros en usar la red de microblogueo para expresar su opinión sobre el deceso.

“Por fin Venezuela puede volver al siglo 21 y salir debajo la bota comunista”, escribió Colón poco después que el vicepresidente Nicolás Maduro anunció el fallecimiento de Chávez.

A mediados de enero, Colón cuestionó en Twitter la designación de Maduro y lanzó chistes sobre la salud de Chávez, que despertaron indignación y críticas de partidarios de Chávez, a quienes llegó a referirse como “chavernícolas”.

“Tengo amigos que están sufriendo mucho ahí. Me están diciendo que por no ser chavistas la vida se les ha vuelto un horror, tienen miedo a salir, tienen que tener las casas blindadas como cárceles. El chavismo en verdad se ha convertido en una cosa muy terrible, por eso es importante que no se quede el tipo al que Chávez le dio el dedazo, el último dedazo de Chávez, porque ese no puede ser el presidente ni el vicepresidente legítimo, si Chávez no está vivo”, justificó el cantante neoyorquino de origen puertorriqueño en enero durante una entrevista con The Associated Press.

Alejandro Sánz, a quien en 2007 se le prohibió entrar a Venezuela por haber comentado años antes que no le agradaba Chávez, también reaccionó, aunque de una manera más escueta y sólo en respuesta a un mensaje dirigido a él con la noticia.

“Sí, lo escuché, mi pésame a su familia”, tuiteó el cantautor español.

Algunos famosos mostraron más apego a las políticas de Chávez en sus mensajes.

René Pérez de Calle 13 usó la cuenta oficial del dúo para expresar su sentir.

“Mi más sincero y profundo pésame a @Maby80 y a toda su familia. Las Ideas nunca mueren. Hasta siempre Hugo”, tuiteó el músico, también conocido como “Residente”. @Maby80 es la cuenta de Twitter de una de las hijas de Chávez, María Gabriela.

Ricardo Montaner, por su parte, envió un mensaje a la familia Chávez y al pueblo venezolano: “Mi oración x la familia d Hugo Chávez y por el pueblo TODO de Venezuela! PAZ (sic)”.

Montaner señaló meses antes en una rueda de prensa que incluso había estado rezando por la salud del mandatario.

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado también se sumó a la lista de famosos que reaccionaron.

“QEPD el presidente de mi país Venezuela, Hugo Chávez! Mis condolencias a sus seres queridos (sic)”, tuiteó la también actriz y cantante.