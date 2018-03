México vs Perú en San Francisco

Ganar este partido amistoso en Candlestick Park al menos servirá para levantar el ánimo en estas dos selecciones con deficientes condiciones futbolísticas

SAN FRANCISCO.— Contrario a lo que podría suponerse, el duelo entre la selección mexicana de futbol y su similar peruana puede resultar parejo y emocionante.

Perú, que realmente no destaca en el plano deportivo internacional por su futbol, ha enfrentado a México, de acuerdo con los datos de la Federación Mexicana de Futbol, en 26 ocasiones. Lo interesante de esto es que Perú ha ganado 9 y México 11, una mínima ventaja de dos partidos entre ambas selecciones. Los restantes 6 han terminado en empate. La última vez que se enfrentaron, los bicolores vencieron a los esmeraldas mexicanos 1 a 0, en Argentina, eliminándolos de la competencia por la Copa Sudamericana en julio de 2011.

Aunque es un juego de exhibición, sin ninguna competencia o premio de por medio, ambos equipos saldrán con todo a la cancha, pues no se les ha visto nada bien en los últimos partidos que han disputado.

Por el lado de México, su selección ha empatado tres encuentros que se suponía debería de haber ganado, si no con facilidad, sí con decisión. México está en el quinto de seis lugares en la tabla de clasificación al Mundial de Brasil 2014.

José Manuel “Chepo” de la Torre, entrenador de fuerte temperamento y quien a veces pareciera tener una animosidad o enemistad con los medios de comunicación, ha sido fuertemente criticado por la falta de contundencia de sus seleccionados. Hace tan sólo dos años, cuando recién había tomado el mando del tricolor mexicano, el Chepo llevó a su selección a ganar de manera invicta la Copa de Oro Concacaf, que enfrenta a la selecciones de Norte, Centroamérica y el Caribe. Dos años después, el entrenador y la selección se encuentran con el disgusto del público y los medios por haber empatado sus tres primeros partidos en eliminatoria Concacaf de la cual saldrán tres participantes seguros y uno probable, al Mundial de futbol. En los tres encuentros México lucía, al menos en el papel, superior a sus rivales.

El primer duelo, celebrado el pasado 6 de febrero de este 2013 en el Estadio Azteca, fue entre México y Jamaica, con marcador de 0 a 0. El “Tri” fue incapaz, ya no digamos de ganarle a Jamaica, sino de anotarle siquiera un gol.

El segundo juego de México fue contra Honduras. Ahí, liderados por la estrella del Javier “Chicharito” Hernández, los aztecas se fueron arriba en el marcador por dos goles a cero; pero en el segundo tiempo, una combinación del cansancio de los aztecas, un mal arbitraje y el empeño de los catrachos, sirvieron para que los mexicanos cedieran dos goles en algo que más que un empate, se sintió como derrota.

Después vendría el juego contra Estados Unidos, archirrival de los mexicanos y quien tan sólo unos meses antes los había derrotado en México, por primera vez en la historia, en partido amistoso. Para el duelo de eliminatoria el pasado 26 de marzo, Estados Unidos jugó a la defensiva y el cuadro mexicano nunca logró abrir espacios o anotar goles.

Perú, por su parte, también está en graves problemas. Inició su camino a Brasil 2014 en las eliminatorias sudamericanas organizadas por la Conmebol. Abrió el torneo de visita en Asunción, Paraguay, cayendo ante los locales por un gol a cero.

El entrenador Sergio “Mago” Markarián y sus seleccionados incas llegan en una complicada situación en la calificación rumbo al Mundial (ocupan el séptimo lugar en un cuadro de nueve naciones, donde sólo calificarán cuatro directamente y otro más buscaría calificar en un “repechaje” o muerte súbita). Una victoria simbólica daría nuevas esperanzas y empuje al cuadro bicolor.

Para este partido, por ser amistoso y no de competencia FIFA, los equipos no podrán contar con sus seleccionados en el extranjero, por lo que México no contará, entre otros, con el ya mencionado “Chicharito”, Giovanni Dos Santos o Andrés Guardado.

México vs Perú: 17 de abril a las 8:00 p.m. en Candlestick Park de San Francisco; boletos desde $20 hasta $250.