Matthysse es favorito ante Peterson

Esta noche en Atlantic City, Nueva Jersey, donde la economía está en ruinas y tratan de rescatarla con turismo y deporte, el argentino Lucas Matthysse y el estadounidense Lamont Peterson chocan en los welters juniors, en un pleito que puede resultar interesante no solo por las calidades que llevan al encordado los rivales sino por lo que se puede venir para el ganador del jugoso combate.

Matthysse (33-2-0, 31 KO’s), tiene una pegada destructiva y se juega este año como decisivo para llegar al estrellato, ya que se lo postergaron dos decisiones tramposas ante Devon Alexander y Zab Judah.

Su rival, Peterson (31-1-1, 16 KO’s), tiene una victoria polémica sobre Amir Khan, perdió con Tim Bradley y firmó un empate ante “Vicious” Ortiz, que lo tiró dos veces, pero no lo pudo noquear. Tiene un récord respetable por su boxeo dinámico y metido en la candela.

Esto arma un buen combate porque Peterson no lo va a poder intentar en el hierro corto frente a un noqueador como el argentino, pero tendrá que arriesgar para ganar un combate estelar, quizás ante Danny García.

La gente se pregunta, si GBP y Top Rank no estuvieran distanciados, los choques “sacachispas” que se podían armar con Mike Alvarado, “Bam Bam” Ríos, Mathysse, Tim Bradley, Khan y Danny García.

Por ahora vemos a los de Óscar peleando entre ellos y los de Bob Arum en pleitos de la misma casa.

Parece que es la sentencia favorita de Shane “Sugar” Mosley quien a los 41 años vuelve del retiro para cruzar sables hoy contra Pablo César Cano en Grand Oasis Resort de Cancún.

Cuando tenía 37 años le pregunté a Mosley por qué él seguía peleando y me dijo: “Porque me gusta. No es por plata… no es por fama… tengo plata y fama… es porque yo amo el boxeo y me gusta pelear”.

Mosley (46-8-1, 39 KO’s), es un seguro Hall Of Fame y Pablo Cesar Cano (26-2-1, 20 KO’s), es el mismo que perdió con terrible Morales cuando el tijuanenese ganó su cuarto título mundial.

El que gane bien podría tener una oportunidad con Malignaggi, si es que el italoamericano, sobrevive su guerrita particular con Adrien “The Problem” Broner el próximo 22 de junio.

La posibilidad de que Floyd Mayweather Jr. y “Canelo” Álvarez peleen en Las Vegas el 14 de septiembre.

Según, Chepo” Reynoso esperan al “Money man” en 154 libras y el mercurial y expresivo Maywather padre, dijo: “La pelea se puede hacer, pero en 147 libras. ‘Canelo’ Álvarez es un ‘big guy’ que va camino de 160 libras y que puede pesar 170 libras, o más, la noche del combate”. Agregó otras palabrotas que no puedo reproducir aquí.

Es decir que el chico malo de Las Vegas, si es que decide pelear con el jalisciense, lo hará, con sus normas y en su peso. Lo mismo de siempre, quiere a un “Canelo”, bajando unas libras, sin fuerza y sin pegada para darle una paliza y ganarse 50 millones en dos horas.

Dicho lo dicho y si es que no pueden arreglarse con el “Money Man”, y como los días pasan rumbo al 14 de septiembre, varias fuentes del box han puesto a correr una versión interesante.

Mayweather Jr. contra Amir Khan y “Canelo” contra Cotto y los ganadores de esa noche en el MGM pelean en mayo.