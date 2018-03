Pases Cortos

La directiva del Alianza, de la Liga Mayor de El Salvador, descartó ayer la renovación del argentino Ramón Cepeda como técnico del equipo, luego de haber sido eliminado de la semifinal .

“La junta le desea mucha suerte en sus proyectos futuros y éxito en su carrera como director técnico”, indicó ayer el despacho de prensa.

Alianza quedó eliminado de la semifinal ante Luis Ángel Firpo, en un dramático partido de “vuelta” en casa que terminó 1-0.

El centrocampista argentino Guillermo Marino anunció ayer su desvinculación de la Universidad de Chile tras fracasar la negociación para renovar.

“Siento que me voy por la puerta grande y eso para mí es muy importante. Me voy feliz por lo que hemos logrado en este tiempo y completo en todo sentido”, dijo a periodistas el exjugador de los argentinos Boca Juniors y Newell’s Old Boys, y del Tigres mexicano.

Los resultados del Galaxy han sido últimamente irregulares ya que han perdido tres de cuatro encuentros. El DT galáctico, Bruce Arena no parece alarmado por ello, pero sabe que la falta de jugadores cruciales como Robbie Keane y Omar González se harán sentir después del domingo en el que enfrentarán a Sounders.

Keane viajará el lunes a unirse a la Selección de Irlanda, mientras que el defensor González será parte de la de Estados Unidos.