Pases Cortos

Aunque Rayados todavía no regresa de vacaciones sus refuerzos ya empezaron a llegar, caso de Efraín Juárez, quien llegó a Monterrey y ayer temprano ya se estaba haciendo las pruebas médicas.

El ex jugador del América llegó a las clínicas de Femsa antes de las ocho de la mañana, a su arribo se le vio de buen humor y saludó a lo lejos a los medios comunicación que cubrían su arribo. Efraín estuvo en el nosocomio alrededor de cuatro horas, y se tenía programado que el Club de Futbol Monterrey hiciera lapresentación oficial en horas de la tarde.

El ex jugador de Santos de Torreón llegó ayer a Ciudad Universitaria y señaló que una vez integrándose al plantel felino no queda de otra más que trabajar para tratar de responder a la confianza de la Directiva y a la afición auriazul.

“Siempre es el sueño de uno… jugar en un equipo grande y más en los Pumas, así que voy a responder a la oportunidad que me están dando, entregar todo, trabajar y afrontar el reto de la mejor manera”, añadió.

Mientras que algunos jugadores se decepcionan al quedar fuera de la Selección Mexicana, para el mediocampista de Santos Laguna Rodolfo Salinas sucede totalmente lo contrario; tras ser cortado de la lista definitiva del Tri que participará en la Copa Oro.

El lagunero no le tomó tanta importancia y sólo quiere mantenerse a buen nivel con la escuadra de los Guerreros.

“Yo disfruto mucho las cosas que me pasan dentro de mi club (Santos) que es lo que ahora tengo; la Selección Mexicana nunca la he tenido y son cosas que a lo mejor no les puedo dar importancia y los que están en la Selección (Copa Oro) felicitarlos y ojalá que hagan un buen torneo”, dijo.

Efraín Velarde, otro de los convocados del equipo de Antonio Torres Servín, afirmó que además de hacer un buen papel en el torneo su intención es ganarse un lugar fijo en el cuadro de José Manuel de la Torre.

“Pumas siempre se ha caracterizado por ser semillero de la Selección Nacional. Queremos poner el nombre de Pumas y México muy en alto, además de buscar un lugar fijo, que no sea sólo en esta Copa Oro, sino que se mantengan los llamados”, dijo.