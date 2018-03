El argentino Villa estará fuera de las canchas 15 días por lesión en el muslo

El argentino Emanuel Villa, delantero del Tigres, se perderá las próximas dos jornadas del Apertura 2013 del fútbol mexicano debido a una lesión en el muslo derecho, informó hoy el club mediante un comunicado.

México, 2 ago (EFE).- El argentino Emanuel Villa, delantero del Tigres, se perderá las próximas dos jornadas del Apertura 2013 del fútbol mexicano debido a una lesión en el muslo derecho, informó hoy el club mediante un comunicado.

Villa, de 31 años, sufre una lesión primer grado en el muslo derecho y su pronóstico de recuperación es de 10 a 15 días por lo que no será contemplado por el brasileño Ricardo Ferretti, técnico del equipo.

El delantero no jugará en la cuarta jornada ante el Pumas, su ex equipo, ni tampoco en la quinta ante el Monterrey, su acérrimo rival, por lo que no participará en el clásico del norte.

Villa, quien marcó nueve goles en el pasado Clausura, se lesionó el muslo derecho, en el partido de media semana que el Tigres perdió ante el Morelia (2-1),

El argentino, quien milita en su quinto equipo en el fútbol mexicano tras su paso por Atlas, Estudiantes, Cruz Azul y Pumas, se sometió a una resonancia magnética ayer mediante la cual se detectó la lesión que lo alejará de las canchas por dos semanas.