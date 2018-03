Casillas o Diego López, la gran duda por despejar de Ancelotti

El portero titular del Real Madrid para el primer partido oficial de la temporada, Iker Casillas o Diego López, es la gran duda por despejar del nuevo técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que a un día del estreno mantiene la incertidumbre y asegura que decidirán "pequeños detalles difíciles de explicar". Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó en rueda de prensa que Pepe está recuperado para ser titular en el centro de la defensa en el estreno liguero ante el Real Betis, y dejó entrever que se decantará por Dani Carvajal en el lateral derecho en detrimento de Álvaro Arbeloa.

Casillas y Diego López han completado una pretemporada que tiene muy satisfecho a Ancelotti. Si José Mourinho y su ayudante Aitor Karanka dejaron en más de una ocasión la sombra de la duda sobre la profesionalidad de Iker Casillas en los entrenamientos, el nuevo técnico ha destacado todo lo contrario en su última comparecencia.

Comenzó la conferencia de prensa Ancelotti en la ciudad deportiva de Valdebebas advirtiendo de que no daría el equipo titular para el primer partido oficial de la temporada. “No voy a dar la alineación porque todavía no he hablado con los jugadores. Pondré un equipo competitivo”, aseguró.

Pese a ello, Ancelotti no se decanta públicamente. Elogió el buen nivel de sus porteros en los partidos amistosos que ha repartido entre ellos, y a horas de tener que decantarse por uno expuso la situación compleja en la que se encuentra.

Pero el técnico madridista acabó dejando frases que despejan dudas. La primera en el centro de la defensa, donde Pepe está recuperado de las molestias con las que regresó del encuentro con su selección y será titular. “Ha tenido un problema, un golpe con Portugal pero está bien. Hoy se entrenó bien y va a jugar”.

“Diego López empezó a trabajar el 15 de julio, Iker lo hizo a primeros de agosto pero para un portero no cambia mucho, no tiene que trabajar mucho físicamente, tiene que ser reactivo”, argumentó descartando que el menor tiempo de entrenamiento de Casillas sea un factor en su contra a la hora de decidir.

Peor suerte tiene Xabi Alonso, ya recuperado de la operación de pubis a la que se sometió en junio pero que tendrá que esperar hasta el jueves, en el Trofeo Santiago Bernabéu, para regresar.

“Iker jugó muy bien contra el Chelsea y Diego también contra el Inter de Milan, hizo un buen partido. Para mí no es una decisión fácil. Como entrenador es muy difícil decidir porque son jugadores que trabajan bien, son profesionales concentrados. Pequeños detalles harán que se tome una decisión. Son difíciles de explicar”, sentenció.

“Xabi Alonso no está en condiciones de jugar y no está en la lista de convocados. Está muy cerca de poder jugar su primer partido. Puede ser el jueves en el Trofeo Bernabéu. Illarramendi lo mismo”, explicó el técnico italiano.

Casillas no juega un partido oficial con el Real Madrid desde el 23 de enero, cuando se fracturó en Mestalla el primer metacarpiano de la mano izquierda. Tras vivir un enfrentamiento público con Mourinho, cedió su puesto a Diego López, fichado en el mercado invernal y que dio un gran rendimiento.

Las principales dudas por despejar de Ancelotti están en la portería y el lateral derecho. En defensa dejó ver que la Liga la comenzará disputando Carvajal.

“No he decidido aún pero Arbeloa jugó el jueves con la selección española y ha hecho un viaje. Creo que Carvajal entrenó bien esta semana y tiene una pequeña ventaja para jugar”, aseguró.