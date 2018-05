Los grilletes son su prisión

Pese a ser mejor alternativa a la detención crea algunos estigmas

Silvestre nunca ha estado preso o detenido por delito alguno, pero la orden de deportación que pesa en su contra significa que debe vivir las 24 horas con un grillete electrónico en la pantorrilla, un aparato que le causó bastantes apuros cuando tuvo que explicárselo a su hijo de 9 años.

“Al principio trataba de mentirle. Me preocupaba que pensara lo peor, que soy un asesino o un prófugo buscado por algo como robar, o matar. Lo notaba triste.”, dice Silvestre, quien pidió que no se usara su apellido. “Al final le dije la verdad: que no nací aquí y que él sí nació aquí y que en este país es delito a veces estar aquí para los que no nacimos. También le dije que estoy tratando de llegar a un arreglo y que si no sirve tendremos que irnos a México”.

El grillete electrónico que usa Silvestre, una de las medidas de control utilizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo llevan actualmente más de 23 mil personas como alternativa a la detención en un centro para migrantes. Esto es apenas una pequeña fracción de los más de 425 mil personas que ICE detiene en cárceles y centros de detención cada año.

El aparato, que se coloca alrededor de la pantorrilla, tiene un sistema de GPS incorporado que permite a ICE controlar cada movimiento de la persona monitoreada.

Se usa únicamente para personas sin antecedentes penales, con lazos en la comunidad y sin historial violento. Es a discreción de ICE o de un juez.

Abogados que representan a inmigrantes que han utilizado o utilizan este grillete señalan que tiene sus pros y sus contras. “Nuestros clientes se quejan de que es un estigma, de que se sienten criminales y de que sólo pueden viajar o moverse en un radio de espacio”, afirma la abogada de inmigración María de la Luz Hernandez. “Pero también es preferible a estar detenidos en un centro de ICE”.

Tiene otras ventajas: es más barato para el inmigrante que el pago de una fianza, ya que su uso no le cuesta nada económicamente hablando.

Grupos de derechos humanos por su parte, insisten en que el uso de alternativas es preferible a la detención, ya que es más humano y cuesta menos al Gobierno. El costo por persona del programa ATD (Alternativas a la detención) es de 22 dólares por día, mientras que tener a las personas detenidas cuesta un mínimo de 150 dólares por persona, por día. Por el momento, el programa de alternativas detiene a una minoría, generalmente personas sin delitos y con lazos en la comunidad. El gobierno federal gasta 5 millones de dólares por día en detener a inmigrantes, mientras que el presupuesto de ATD es de 96 millones de dólares para todo el año.

Para Silvestre, es embarazoso mostrar el grillete en su trabajo, pero como trabaja en una locación arreglando gabinetes de cocina, se las arregla bien con su supervisor inmediato. “Los jefes de más arriba no lo saben”, dice, agregando que sin embargo, el grillete es muy preferible a la otra alternativa: estar detenido.

“No podría trabajar y entonces, cómo va a vivir mi familia. Mi esposa trabaja part time pero no gana lo suficiente. Tenemos dos hijos, el niño de 9 y la niña de 4. Obviamente prefiero estar con mi familia”, dijo. Silvestre también debe reportarse cada semana a una oficina de ICE en la ciudad más cercana a su residencia en el sur de California, lo que le consume unas tres horas cada martes.

Grupos comunitarios alegan que hay alternativas que son mejores que la detención y también que el uso de los grilletes. El proyecto de ley migratoria que aprobó el senado contiene un cambio de énfasis para permitir más programas alternativos comunitarios que han tenido éxito en el pasado.

El programa ATD (ISAP II) es administrado bajo contrato por una compañía privada llamada Behavioral Interventions Incorporated que pertenece a GEO group, una de las empresas de detención privada más grandes del mundo y que tiene contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos.