El folclor se añade al diseño de la moda

Se actualizan indumentarias con referencias nahuas, huicholas, tzotziles y tzeltales

MÉXICO, D.F.— Indumentarias modernas con referencias nahuas, huicholas, tzotziles y tzeltales integran la colección Peregrino, Otoño-Invierno 2013 de un nuevo talento del diseño mexicano.

Francisco Cancino, director creativo del concepto Yakampot, se muestra en su tercera entrega de siluetas decidido a comprometerse con sus raíces, pues quiere “tejer” con ellas galas que lleven a México a la internacionalización.

Pretende hacerlo como suele ser: discreto, agradecido, entregado a la tarea de diseñar ropa que asocia formas modernistas con los colores y las texturas del campo mexicano, sin caer en el folclor extremo.

Expertos de moda podrán comentar en el marco de la Feria Internacional Capsule, que se realizará del viernes al domingo en París, los abrigos de lana convertidos en jorongos envolventes, las blusas de seda bordadas con hilos de algodón y las capas conformadas con piezas geométricas logradas en el telar de cintura que ha diseñado el chiapaneco.

Asimismo, chamarras de piel de corte minimalista y pantalones de pana, mezclilla o terciopelo a dueto con el invierno se suman a la propuesta del creativo.

La forma de vida de este creador, quien interactúa cotidianamente con comunidades indígenas, lo ha involucrado de lleno con los procesos para la manufactura de ropa que logra un estilo inconfundible.

La historia de Yakampot tiene que ver con una introspección que resulta de una analogía. Los peregrinos suelen recorrer con fe caminos y carreteras para alcanzar sus metas, como lo hace también la gran mayoría de los grupos indígenas del País, comentó Cancino.

Así, peregrinar en la moda mexicana, marcado por el entusiasmo y la entrega no obstante los temporales e inclemencias que sabe hallará, es el compromiso de este diseñador.

“Apuesto por la conservación del patrimonio textil de México. La investigación de las técnicas artesanales me ha llevado a diseñar prendas de moda que reflejan el respeto por atuendos con los que he convivido desde niño”, destacó.

“El compromiso social que siento y la idea de compartir con mis comunidades me llevan a trabajar en la sierra de Chiapas. La gente de mi pueblo no sólo me ha enseñado su patrimonio artesanal, me abre su casa y me ofrece de comer”.

El prácticamente autodidacta Francisco Cancino, de 27 años, está cierto de su realidad expresada en un sincretismo de tendencias influenciadas por la indumentaria indígena, oriental y europea. “Los diseñadores mexicanos jóvenes queremos vivir un momento nuevo. Tenemos idea de lo que es calidad y negocio. Iniciamos un periodo que, confío, será histórico”, explicó. Este artista textil desarrolla hoy programas de diseño en 40 cooperativas que se hallan en seis Estados de la República Mexicana. Ofrece también para la marca Arroz con Leche aportaciones para la realización de moda infantil.