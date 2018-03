Vergara asegura que no ve diferencia entre Chivas y América

El propietario de las Chivas del Guadalajara, Jorge Vergara, aseguró hoy que no ve diferencia entre jugadores de su equipo y los del América para el clásico del próximo sábado en la decimotercera jornada del Apertura mexicano.

México, 3 oct (EFE).- El propietario de las Chivas del Guadalajara, Jorge Vergara, aseguró hoy que no ve diferencia entre jugadores de su equipo y los del América para el clásico del próximo sábado en la decimotercera jornada del Apertura mexicano.

América y Guadalajara protagonizarán el “clásico” del fútbol mexicano desde posiciones extremas pues mientras el primero equipo se ubica en la punta de la clasificación con 28 unidades, el segundo es decimoquinto con ocho puntos.

“Las diferencias se pueden equiparar y tenemos talento, jugador por jugador ahí vamos y no veo diferencia”, declaró Vergara a medios.

“La distancia que hay en la tabla fue por un problema que tuvimos en el equipo, pero ya se está solucionando. Si por estadísticas fuera, no nos habrían ganado cuando nos dirigía Real, ni hubiéramos ganado en México cuando íbamos mal”, añadió.

El dueño del Guadalajara recordó que en los enfrentamientos entre ambos equipos, el Guadalajara ha ganado más partidos “llegando mal que llegando bien”.

Vergara se mostró irónico cuando le preguntaron que si el América, acérrimo rivalidad el Guadalajara, asustaba por su paso en el torneo en el que suma nueve triunfos, un empate y una derrota y todavía cuenta con un partido pendiente ante el Tigres.

“¿Espanta el América?”, le preguntaron al directivo: “Uy sí, ni que fuera Halloween. A mí el América no me espanta en lo más mínimo con o sin números, en la cancha serán 90 minutos y ahí no importan sus números”, respondió Vergara.

“El obligado es el líder, si América es el líder ellos son los obligados, a mí no me preocupa porque el equipo se está preparando muy bien. En el ‘clásico’ no tiene nada que ver cómo llegues, sino cómo lo juegues”, finalizó.