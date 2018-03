La banda británica Pet Shop Boys sustenta su fama con su talento

Pet Shop Boys se concentra solo en hacer buena música

MÉXICO, D.F.— Con más de 30 años en la industria de la música, Neil Tennant, vocalista de Pet Shop Boys, reconoce el éxito que tienen figuras como Justin Bieber, pero también lamenta que intérpretes así sean víctimas de su propia fama.

El inglés consideró, en entrevista telefónica, que lo malo de ser una figura pública tan seguida por los fans y los medios de comunicación, como Bieber, es que se tiene que cuidar cada movimiento.

“Uno ve a alguien como Justin Bieber y se da cuenta que es muy famoso, y que debe ser muy difícil su vida, porque tienes toda la atención de la prensa en ti, todo el tiempo. A mí no me gustaría algo así”, declaró Neil. “Es su propio nombre el que vende tanto música como fama, en su caso no es que se pueda separar ambas situaciones, lo cual debe ser complicado”,

El oriundo de North Shields, de 59 años, comentó estar agradecido de que Christopher Sean Lowe, su compañero de agrupación, y él no provoquen los mismos revuelos que las actuales estrellas juveniles. Opinó que esto se debe a que se han centrado en crear un nombre y concepto en torno a la banda y no a sus propias personalidades.

“El nombre de Pet Shop Boys es más famoso que los dos tipos que integran a la banda y nos gusta que sea así, estar lejos del radar. Solemos tener un perfil bajo, no estamos mucho en los periódicos. Y hemos procurado que lo importante sea la música, para nosotros mantenernos alejados del ojo público”, dijo.

La agrupación estrenó en estos días su más reciente disco Electric, el cual se caracteriza por un concepto más dance, y en palabras del propio Neil, “divertido”.

“La gente escuchará algo distinto, que realmente le provocará una reacción, los hará sentirse más vivos”, externó.

Pet Shop Boys se presentará en la Arena Ciudad de México el 15 de octubre, fecha con la que cierra su actual gira y que tiene un significado especial para los británicos.

“El tour lo iniciamos en Tajín en marzo, por lo que queríamos que fuera algo cíclico, y nos pareció fantástico cerrar en México. Además, seguido vamos para allá, tenemos una pasión muy particular por ese país, porque suele ser muy diferente a Inglaterra, en su cultura, clima todo”, recordó.

Neil agregó que el éxito de la banda se ha basado en la química que tienen y en que son ellos quienes escriben sus propias canciones.

“Con Chris y conmigo no es nada difícil hacer canciones, porque aunque somos dos personas distintas, tenemos una misma personalidad musical, y eso hace que sepamos lo que queremos”, externó.

A pesar de que han tenido malos momentos profesionales como cualquier agrupación, no suelen concentrarse en ellos, sino que recuerdan sus éxitos para superarlos

“Es cómico decir que hemos tenido un mejor o un peor momento, pero creo que cuando West End Girls llegó al número 1 en América realmente fue increíblemente. Y los peores momentos realmente suelen ser pequeñas cosas, sin mucho significado, y la realidades que no soy una persona que se preocupe mucho por ellos”, declaró Neil.