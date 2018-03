Con todo al Tri

El 'Tuca' critica los cambios de técnicos y lalista del 'Piojo'

MONTERREY, México (NTX).— El brasileño Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres de la UANL, criticó ayer el cambio de estratega en la selección mexicana y la lista de convocados anunciada por el estratega Miguel Herrera porque, desde su punto de vista, es una falta de respeto para el timonel Víctor Manuel Vucetich y algunos jugadores.

“En la última etapa, el ‘Chepo’ [José Manuel de la Torre] era la octava maravilla y termina siendo el apestoso, Vucetich igual, y con él fueron más drásticos, le faltaron al respeto a un gran ser humano”, aseveró.

“Si me pongo del lado de jugadores de jerarquía que han dado mucho, hay jugadores que quedaron fuera y no lo merecen, y el hecho de que tu equipo sea campeón no es suficiente para que tomes decisiones de este tipo. Cuando fuimos campeones no había muchos jugadores de Tigres en la selección”, indicó.

El timonel dijo que hay elementos como Jesús Zavala, de Monterrey, y Carlos Salcido, de Tigres, que quedaron fuera de la lista de Herrera cuando en su opinión son elementos que atraviesan por un buen momento y se han entregado con el representativo nacional.

“Espero que las decisiones no sean patadas de ahogado, hay que ver las cosas mucho más a futuro”, aseveró el brasileño al término de la práctica que tuvo ayer Tigres en sus instalaciones de La Cueva de Zuazua.

Consideró que el Tricolor no debe tener mayor problema para derrotar a Nueva Zelanda en la reclasificación rumbo a la Copa del Mundo 2014, y dijo que el problema para México serán los siguientes meses, rumbo a la justa del orbe.

“Ojalá clasifique, que le vaya muy bien, pero va a tener una gran problemática después de la clasificación, el que venga tendrá que pedir de rodillas a ciertos jugadores que regresen a la selección”, indicó.

Ferretti dijo que para que haya una mejoría en el futbol mexicano en lo deportivo se deben buscar partidos amistosos en otros países con rivales como España, Paraguay y Chile, entre otros.