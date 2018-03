Cosas bueno de saber

¿Puede el banco rebajar el interés de la hipoteca de una persona que recibió esa casa en un arreglo de divorcio?

El nuevo dueño o dueña sí puede pedir que le presenten un nuevo plan de financiamiento con pagos que sean más fáciles de cumplir. El banco podría ofrecer refinanciar en mejores condiciones si la persona tiene una buena historia de crédito y un ingreso aceptable. Si tu banco no te ofrece esa oportunidad, solicítala en otra institución. Hagas lo que hagas, asegúrate de no sacrificar tu seguridad financiera con tal de conservar una propiedad que al cabo del tiempo quizás no podrás pagar tú solo/a. Tal vez podrías pensar en venderla y mudarte a una vivienda menos cara.

¿Se debería probar suerte con las ofertas de acciones baratas que se reciben a veces por Internet y que prometen subir pronto de precio?

Temo que esas ofertas provienen de una de esas compañías que hacen cualquier cosa por apropiarse del dinero de los demás con propuestas demasiado buenas para ser ciertas. Ve a Nasdaq.com o a NYSE.com y averigua dónde es que esa compañía comercia sus acciones. Casi seguro que la vas a encontrar entre lo que se conoce como las “Pink Sheets”, que incluye a compañías que no cumplen con ciertos requisitos de regulación. Si fuera una compañía confiable estará entre la lista de la que venden sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York o en el Nasdaq. La engañosa estrategia de la mayoría de estas promociones es que incita a los posibles clientes a comprar “cuanto antes” una serie de acciones que, en realidad, no tienen verdadero valor. Muchos las adquieren y las acciones suben de valor temporalmente y ahí es cuando quienes las pusieron en el mercado las venden de inmediato y calladamente, a ese precio inflado. Ellos se llenan los bolsillos, y los accionistas se quedan con un montón de acciones sin valor.

Si alguien se jubila antes de su edad de retiro y muere poco después, ¿puede el cónyuge recibir el 100% del beneficio de Seguro Social del fallecido?

Cuando el cónyuge decidió reclamar su beneficio de Seguro Social antes de tiempo sólo tuvo derecho al 80% de la cantidad que habría recibido si hubiera esperado a cumplir los 65 para retirarse. Esta acción ha provocado que su sobreviviente reciba después un beneficio reducido. De no ser así, esa persona habría recibido la cantidad total de Seguro Social que al fallecido le tocaba de haberse jubilado a los 65. Sin embargo, no todo es negativo: puede que el beneficio de retiro de la persona que sobrevive, basado en su historia laboral, sea mayor que la del cónyuge que murió. En ese caso, hay que arreglar los papeles para recibir su propio beneficio y abandonar el del cónyuge.

¿Cómo se puede asegurar que el auto que uno compra ofrece la mayor seguridad para quien lo usa?

Por suerte, varias organizaciones evalúan la seguridad de los vehículos que se venden. Lo primero que debes hacer es ir a sitios como ConsumerReports.org (aquí necesitas suscribirte) y hwysafety.org, que presentan evaluaciones de unos 200 modelos actuales. Si lo que te interesa es seguridad, busca allí el que más se acerque a tu objetivo, averigua su precio aproximado y ve a la agencia que lo vende. Los principales aspectos a considerar cuando se busca un auto seguro son: capacidad para soportar impactos frontales y laterales; estabilidad electrónica o ESC; resistencia al vuelco o RRR; capacidad para evitar choque; sistema de frenos anticierre o ABS; y calidad de bolsas de aire, cinturones de seguridad, soportes de cabeza y aspectos de seguridad de los niños.