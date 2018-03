Brota de Diana Fuentes nuevo ‘Planeta Planetario’

La cantautora cubana estrena nuevo disco, el cual fue realizado junto con su esposo Eduardo Cabra, Visitante de Calle 13

Los temas de Diana Fuentes no hablan de política, pero sí de problemas sociales y del amor —sobre todo de éste—. En su nuevo disco Planeta Planetario, que estrenará el próximo año, la letra no es lo único que resaltará: la música es un gran componente. Diana nació en Cuba y radicó allí hasta hace poco. Ahora vive en Puerto Rico, al lado de su esposo Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13), quien le ha producido el segundo disco de su carrera, del que se desprende su primer sencillo ‘Será sol’. Esta cubana es considerada una de las cantautoras más destacadas de la nueva música cubana.

¿Satisfecha con los resultados de tu nuevo proyecto?

Me hacía mucha falta y tenía ganas de sacar disco nuevo y estoy muy satisfecha con el trabajo que se logró. Y es que después de 2009 no había hecho nada nuevo.

¿Cómo conociste a Visitante?

Nos conocimos casualmente en La Habana. Él dio un concierto allá y nos conocimos en una reunión entre colegas. De ahí pasaron seis meses y volvimos a coincidir fuera de Cuba, nos hicimos amigos, luego entablamos una relación sentimental y nos casamos. Yo he hecho música desde que tengo uso de razón y desde los 15 años he trabajado. Compartimos gustos musicales parecidos y, de manera muy natural, decidimos escribir juntos y, sin mucha planeación, salió el disco.

¿Cómo fue la colaboración de Eduardo en el disco?

En su mayoría son temas escritos por Eduardo y yo, con arreglos musicales de él. Invitamos a cantautores cubanos, con quienes escribimos juntos, como Carlos Varela, William Vivanco y Alexis Díaz-Pimienta, por mencionar algunos.

¿En qué género musical lo clasificas?

Es un disco muy ecléctico. Es de pop, pero un pop light, más alternativo, un poco más arriesgado. Fusionamos muchos géneros, investigamos mucho de música y ritmos de mi país. Hay un tema que es un canto jamaiquino, fusionado con una conga santiaguera de Cuba, muy bailable y comercial.

¿Por qué ‘Planeta Planetario’?

Por esa variedad musical. Cada tema tiene su propia personalidad y su propia vida.

Conociendo la trayectoria de Eduardo y la relación entre ustedes, ¿cuál es la lírica de los temas?

Hay temas de amor porque es imposible que no estén, pero también hay temas filosóficos y sociales. Yo realmente no me dediqué a escribir temas relacionados con la política que, como cubana, podría hacerlo. Pero la verdad, nunca me he propuesto hacerlo. Sin embargo, no dejo de opinar de lo que pasa en el pueblo porque mi familia sigue allá.

Eres parte de la generación de la nueva música cubana. ¿Qué tan influenciada está tu generación de la música fuera de la isla?

Nuestra música es más alternativa, sigue en el underground, pero comienza a agarrar fuerza. En Cuba, lamentablemente, prima el reggaetón. Hemos caído en un bache y llevamos varios años ahí. Eso ha generado una tendencia social bastante mediocre. Pero hay un grupo de músicos que está trabajando con gran fuerza y de manera genial.

Diana Fuentes ha colaborado con grandes cantautores cubanos como Silvio Rodríguez, Omara Portuondo y Elena Burke. Fue parte del grupo Síntesis, quien fue nominado en 2002 a un Latin Grammy.