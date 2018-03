Kobe debe esperar más

Estrella de Lakers acepta que está mejor, pero faltan algunas pruebas

Todos desean ver de nuevo en acción al escolta Kobe Bryant, pero la estrella de los Lakers de Los Ángeles no quiere forzar su vuelta y de momento hoy no jugará contra los Kings de Sacramento en lo que se esperaba sería su primer partido desde la pasada primavera.

Bryant, de 35 años, aunque progresa en la preparación de cara a reaparecer tras la grave lesión de la rotura del talón de Aquiles del pie izquierdo que sufrió en las pasadas series finales, reconoce que todavía le queda un largo camino que recorrer.

“Los entrenamientos han ido bien, pero una cosa es correr y saltar sin la presión y luego hacerlo en la competición”, comentó Bryant. “No hay duda que cada vez estoy mejor, pero todavía hay que hacer algunas pruebas más antes de salir a jugar” .

El objetivo ahora para Bryant será hacer su debut el domingo cuando los Lakers se enfrenten a los Raptors de Toronto, pero tampoco está asegurado.

Lo mismo que sucede con el futuro del base estrella de los Toros de Chicago, Derrick Rose, que en su primera conferencia de prensa realizada tras la grave lesión de menisco de la rodilla derecha que sufrió hace dos semanas, dijo que no descarta su vuelta antes que concluya la temporada si el equipo llega a la fase final.

Rose, de 25 años, reiteró que nada va a frenar su carrera profesional y que si el menisco cicatriza bien, entonces podría volver en el 2014.

“Si el menisco está curado perfectamente, no tengo ninguna duda que regresaré a la competición”, destacó Rose, que apareció en la rueda de prensa con muletas. “Si no es así, entonces no tendré la necesidad de volver”.

Rose, a pesar de sufrir dos graves lesiones —una en cada rodilla—, en un periodo de 19 meses, reiteró que tiene todo el convencimiento que va a seguir siendo un jugador de élite, el mismo que consiguió hacer historia al ser el más joven que recibió el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

“Me puedo lesionar otras diez veces y no voy a parar de luchar por jugar al basquetbol y con el único estilo que tengo de hacerlo. Tengo toda la confianza en lo que hago y reconozco que soy un jugador especial”, señaló Rose.

En la organización de los Toros insisten que la proyección de los médicos tras la operación es que Rose no podría volver a competir en lo que resta de temporada, aunque el equipo alcanzara la clasificación a la fase final.

Mientras, el equipo trata de compensar su ausencia, anoche enfrentaron a los actuales campeones de liga, Heat de Miami, que llegaban con la frustración de haber perdido racha ganadora de diez partidos tras ser sorprendidos en su propio campo por los recuperados Pistones de Detroit.