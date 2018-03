6 tips para sobrevivir Navidad sin depresión

Especialmente entre los inmigrantes, estas fiestas pueden llenarse de tristeza por la separación de su núcleo familiar.

La Navidad puede ser una temporada muy difícil emocionalmente para quienes no pueden estar con sus seres queridos. Muchos caen en depresión.

Los inmigrantes son un segmento de la población que suele deprimirse durante la época navideña, ya sea porque no pueden regresar a sus países o porque su familia está lejos, dijo la experta en traumas emocionales y escritora Christina Rasmussen.

“Si no puede estar con sus seres queridos en esta temporada, lo mejor es buscar amigos que tengan experiencias similares para que se hagan compañía mutuamente”, dijo Rasmussen.

Juan Carlos Munguía es un joven jornalero que batalla contra la depresión cada vez que se aproximan las fiestas de Navidad y de Fin de Año.

“Me gustaría poder compartir con mi papá”, dijo Juan Carlos. Su padre está en Los Ángeles, pero desde hace varios años no tienen una buena relación. Cada Navidad, Juan Carlos recuerda y añora esa relación perdida.

“Tengo unos cuatro años de no frecuentarlo. Yo me salí de la casa a muy temprana edad (14 años) y he cometido muchos errores. Aunque quisiera ya no puedo tener ese acercamiento con mi papá”, agregó.

Para evitar deprimirse, Juan Carlos pasará la Navidad con sus amigos jornaleros y hará lo posible por pasarla bien, aunque comentó que “nunca es lo mismo”.

Rasmussen, una inmigrante griega, sabe lo que es estar separada de sus seres queridos durante la Navidad y dijo que ese trauma a veces puede tomar diferentes formas como ansiedad, tristeza y depresión.

“Si puede, trate de evitar la depresión haciendo planes con sus amigos y manténgase en contacto con sus familiares, pero si ya cayó en la depresión es importante que escriba lo que está sintiendo o que hable con alguien. Nunca es bueno guardarse esos sentimientos”, acotó Rasmussen.