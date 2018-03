5 formas para estar bien con tus amigas y con tu pareja

Tus amigas son muy importantes para ti, ya que son tus confidentes y con ellas compartes más cosas que con tu propia familia.

Es posible que con tu pareja compartas un grupo de amigos y esto hace que no se te presenten problemas de compatibilidad. Pero cuando no sucede así y tú tienes tu propio grupo de amigas diferente, y si no quieres renunciar ni a uno ni a otras, puede complicarse tu relación.

Tus amigas juegan un papel imprescindible cuando tienes pareja, tanto a nivel positivo como negativo. Ellas son muy importantes para ti, ya que son tus confidentes y con ellas compartes más cosas que con tu propia familia. Conocen tus gustos, tus secretos, saben lo enamorada que estás, cuando estás triste, quien te cae mal y están a tu lado en los buenos y en los malos momentos de tu vida.

Cuando tu relación es estable, la situación respecto a los amigos cambia y, en ocasiones, puede llevarte a tener que elegir entre amigos o pareja . Si tus amigas son solteras, querrán compartir sus salidas, quedadas y conversaciones contigo y así ponerse al día de tus cosas, pero tú ahora tienes que dividirte entre dos frentes y no molestar a nadie puede ser, en ocasiones, realmente complicado.

5 formas de compatibilizar tu tiempo

– Marca tiempos. Establece con tu pareja un trato y fija el tiempo que vas a dedicarle a él y el que dedicarás a tus amigas, familia y otras actividades, para que esto no perjudique tu convivencia. La mayor parte del tiempo será para él, pero reserva momentos para tus ratos de ocio y esparcimiento.

– Intégralo en el grupo. Al inicio puede costar trabajo, pero poco a poco, tus amigas harán la valoración de que te ven más a menudo.

– Habla con tus amigas. Ellas tienen que comprender que al tener pareja es normal que te distancies, pero eso no quiere decir que ya no vayas a salir con ellas, sólo saldrás menos, pero las quieres y las necesitas igual.

– Pide ayuda. Si tu grupo es mixto, pide a tus amigos que te ayuden y hablen más con él, para que se sienta más a gusto y puedas salir más con ellos y establecer un sano equilibrio .

– Días irrenunciables. No organices planes con tus amigos en días especiales de pareja como aniversarios, cumpleaños, San Valentín.

Sigue estos consejos de las psicólogas Patricia Calero y Elena López de Calle y ten en cuenta que será imprescindible el diálogo y el trabajo con tu pareja para llegar a buenos acuerdos.

Fuente imagen: Esta imagen es una obra derivada de Friends & Happiness _ Day28 (2) por carla arena , disponible bajo la Licencia de Atribución No-Comercial en http://www.flickr.com/photos/carlaarena/3234896475/