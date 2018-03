Aprender CPR puede salvar vidas

Según la Cruz Roja, una de cada cuatro personas alguna vez se encontró en una situación en la que se necesitó CPR y en estos casos es vital la acción rápida.

En los Estados Unidos, cada 34 segundos una persona sufre de un ataque al corazón y la mayoría de estos son en casa, junto a alguien de la familia. Cada segundo cuenta cuando un corazón deja de latir; si el flujo sanguíneo se detiene puede haber graves daños cerebrales o muerte en pocos minutos, por lo que poder practicar de inmediato las técnicas de reanimación cardiopulmonar (CPR) podría salvar una vida.

Un paro cardíaco se puede producir en cualquier momento: podría pasar que tu amiga de repente se desvanezca en el gimnasio o que tu hijo o alguien cercano tenga un accidente de auto o de cualquier tipo. El punto es que ninguna de nosotras está exenta de llegar a presenciar en cualquier momento una situación de emergencia, de vida o muerte, y debemos estar preparadas. De hecho, según la Cruz Roja una de cada cuatro personas alguna vez se encontró en una situación en la que se necesitó CPR y en estos casos es vital la acción rápida.

Estamos hablando de un simple procedimiento de emergencia que permite mantener oxigenados los órganos de una persona sin signos vitales hasta que llegue la ayuda médica especializada. En tan solo tres minutos después de un paro cardiorrespiratorio, sin asistencia, pueden aparecer lesiones en el cerebro y las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas transcurridos los ocho minutos. La reanimación cardiovascular implica dar respiración boca a boca y compresiones cardíacas para oxigenar artificialmente la sangre y hacerla circular por el cuerpo.

Qué hacer ante una emergencia

Si ves a alguien inconsciente (que no te responde ni se mueve), debes buscar sus signos vitales . Si no respira y si su corazón no late, necesita CPR. Llama al 911 o pídele a alguien que lo haga. El CPR solo sirve para aumentar las posibilidades de supervivencia hasta que llegue la ambulancia. Coloca a la víctima en una superficie plana y firme (si está en la cama, pásala al piso) Comprime el pecho . Entrelaza tus manos y colócalas en el centro del tórax sobre el esternón. Mantén tus brazos rectos ya que las compresiones se realizan con el movimiento de los hombros. Hay variaciones en función de la edad y el tamaño de la víctima, pero en líneas generales son 30 compresiones por cada dos insuflaciones. Para que el ritmo sea el correcto, cuenta en voz alta cada compresión y en el medio (espacio clave para dejar que el pecho se relaje) di “y”. De esta manera: “Uno y dos y tres y cuatro…” Tápale la nariz y con su cabeza inclinada hacia atrás dale dos veces respiración boca a boca . Después de cinco ciclos de dos insuflaciones y 30 compresiones, reexamina la respiración . Detente si ya hay signos de que respira y si no, continúa con la reanimación hasta que llegue la atención médica.

Una persona que deja de respirar o cuyo corazón no palpita tiene la muerte asegurada si no es ayudada a tiempo. No dejes que el miedo te paralice y actúa: tu acción puede salvar una vida .