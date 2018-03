Consejos para crear espacio en casa

Aunque tengas habitaciones amplias, tarde o temprano te puedes ver en la situación de necesitar más espacio. Puede que seamos chicas del tipo “cachureras”, que no se deshacen de las cosas por creer que para algo nos van a servir a futuro o puede ser por practicidad, procurando estar preparadas para lo que surja. Lo cierto es que buscar formas de crear espacio en nuestro lugar personal (casa, trabajo, diversión), es una tarea que nos mantiene atentas a nuevos consejos. A veces es mejor innovar que seguir las formas clásicas de almacenamiento. Algunos tips para ampliar los espacios:

* Crea y combina. Diversos objetos en un área pueden servirte para otra necesidad. Puedes, por ejemplo, usar el organizador de utensilios de cocina para colocar maquillaje u organizar tus joyas.

* Guarda cosas en las puertas. Puedes añadir ganchos en la parte interior para uso directo colgando cinturones o bufandas. O usarlo indirectamente colocando en los ganchos un colgador de ropa para airear alguna prenda que requiera cuidado extra al ser colgada.

* Deshazte del embalaje. Muchos productos alimenticios y de otro tipo, vienen en anchas o grandes cajas de cartón. Libérate de ellas y guarda lo que venía dentro en bolsas de plástico estilo abre-cierra fácil o cierre al vacío.

* Aprovecha espacio en gabinetes, armarios y closets. Puedes agregar hasta dos veces más objetos agregando una o dos corridas de varas, fáciles de instalar, para colgar ropa.

* Guarda cosas bajo de la cama. Puedes organizar en cajas objetos que quieras guardar y aprovechar la parte inferior de la cama. En caso de preferir una cama tipo box spring, optar por una cama nido, que trae un amplio cajón bajo el colchón principal.

* Usa espacios muertos. Lugares como parte superior de escaleras, puertas, el vestíbulo, espacio que quede sobre los elementos puestos en repisas altas y ventanas; suelen ser espacios desaprovechados que tienen un enorme potencial para almacenar objetos con estilo.

* Agrega bolsas útiles. ¿Tienes una mampara o biombo? Añádele una capa de tela con bolsas de plástico para guardar elementos ligeros. En la cama puedes meter, entre colchón y somier, una bolsa de tela con bolsillos para guardar el libro de cabecera, lápices o las gafas de lectura. Compra cortinas de ducha con bolsillos incluidos.

* Busca espacio sin utilizar en toda la casa. Checa debajo de aparadores con patas o cualquier objeto que no uses o uses inadecuadamente y crea espacio nuevo para tus cosas.

* Crea o compra muebles multifuncionales y auto-guardables. Mesas para escribir, comer, leer y usar el computador. Camas nido o con baúl debajo de ellas. Además puedes crear otras funciones para objetos que ya tengas.

* Reutiliza muebles viejos. Cualquier mueble que no estés usando y sólo almacenes, úsalo para guardar cosas que necesites esporádicamente. Equipos de camping, ropa, documentos antiguos, recuerdos o cosas de garaje.

* Aprovecha los recovecos. Por más pequeños que parezcan, siempre tienen un uso interesante. Espacios debajo de escaleras pueden ser transformados en una mini área de juego donde tus hijos puedan tener parte de sus juguetes. Agrega un gran contenedor de plástico y una alfombra o similar para que puedan sentarse.

Con estos consejos y un cambio en tu forma de pensar sobre las limitaciones de espacio, podrás obtener un gran beneficio. Y recuerda que para crear espacio: menos es más. Primero analiza y deshazte de todo objeto que no uses más.