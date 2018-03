Freddy Rodríguez crea su propia productora

Freddy Rodríguez quiere ser más que un actor. Por eso, al acercarse el aniversario de sus dos décadas en la pantalla grande y chica, decidió co-fundar Top Rebel Productions.

La nueva productora —creada en mancuerna con el actor, director y guionista español Francisco Lorite y el productor Bill Winett—, tiene su sede en Los Ángeles.

“Decidí unirme a [Top Rebel Productions] porque este año se cumplen dos décadas de la realización de mis primeras películas The Fence, Walking Crew y Dead Presidents… y, tú sabes, ante este gran logro de estar haciendo por 20 años grandes cosas, me propuse encontrar tiempo extra para poner a trabajar lo que he aprendido, creando mi propia compañía y hacer proyectos con temas propios que me gustan”, dijo vía telefónica a La Opinión, el artista de 39 años.

Mediation es el primer proyecto de Top Rebel Productions. El mediometraje —dirigido por Lorite y producida por Winett— debutó en la ciudad el pasado 11 de enero en el NewFilmmakers LA Film Festival, celebrado en el AT&T Center.

La cinta cuenta la historia de una mediación de divorcio con espirales fuera de control para un marido (encarnado por Freddy Rodríguez), la que pronto será su exesposa (Marley Shelton) y su mediador designado por la corte (Marilyn Sanabria).

“Realizamos Mediation como una tarjeta de presentación de nuestra compañía, para mostrarle a la gente la clase de proyectos cools que nuestra compañía puede hacer”, explicó el actor del filme Planet Terror (2007) y de la aclamada serie Six Feet Under (2001) de HBO.

El también actor de la serie televisivas Ugly Betty (en la que representó a Gio Rossi) aseguró que la nueva productora hará de todo: cine, televisión y realities shows, pero con “un excelente concepto y alta calidad”.

“Tenemos unos proyectos flotando en estos momentos, en cuanto tengamos el financiamiento empezamos con ellos”, aseguró el artista, quien en abril se verá en la pantalla chica en la nueva serie The Night Shift, de NBC, representando a Michael Ragosa.

El actor de origen boricua aseguró que a la medida que Top Rebel Productions vaya creciendo, y consolidándose en la industria, “servirá como una plataforma para los jóvenes actores y guionistas” que desean ingresar en la industria.

“Eso es lo bueno de trabajar tras las cámaras. Tú tienes el control del proyecto y la libertad de mostrar nuevos actores, nuevos escritores junto a artistas conocidos. Eso fue lo que hicimos en la realización de Mediation”, resaltó el artista, quien con Michelle Monaghan compone el reparto del filme Fort Bliss, que debutará también en abril.