Test: ¿Sabes ser buena amiga?

La amistad es un valor que se conserva con respeto, reciprocidad, lealtad y amor. Descubre si eres una buena amiga respondiendo el test.

Tener un círculo de amigos es un gran motivo de celebración, de hecho no es sencillo darle a una persona este título con facilidad, debido a que la amistad se conforma de muchos elementos que fortalecen y hacen trascender la relación.

Lealtad, respeto, solidaridad y amor son algunos de los ingredientes indispensables que ayudan a que las personas se mantengan unidas por muchos años, incluso, para toda la vida.

Tú, ¿qué tan comprometido estás con la amistad ? Resuélvelo con este test.

1.- ¿Con qué frecuencia te reúnes con esas personas que consideras tus verdaderos amigos?a) Sólo cuando hay un suceso especial, ya sea triste o de mucha felicidad.b) Una vez al mes, cuando mucho.c) Siempre que es posible, incluso aunque no haya un motivo en concreto.

2.- Una de tus amigas te llama para decirte que tiene un conflicto laboral, ¿cuál es tu reacción después de que cuelgan el teléfono?a) Sigo con mi vida y ni me preocupo, ella tendrá que resolverlo y yo, suficiente hice con escucharla.b) Me preocupo y trato de darle un par de tips para que se sienta mejor, y le doy tiempo si me vuelve a hablar para desahogarse .c) La escucho atenta y me involucro en su situación, así que trato de hacer todo cuanto esté en mis manos para ayudarla a superarlo.

3.- ¡Contesta con honestidad! Cada vez que conoces personas nuevas y se convierten en tus amigos, ¿cómo es tu comportamiento con los que ya tenías?a) Pues ya ni me acuerdo de ellos, mejor me dedico a conocer y a disfrutar de mis nuevas adquisiciones.b) Cada vez los veo menos, pero cuando nos encontramos disfruto mucho de su compañía.c) Trato de integrarlos a todos, creo que podemos entendernos y hacer nuestra red de amistades más grande.

4.- ¿Cuál sería una razón poderosa para que decidieras dejar de lado a una amistad?a) Si no cumple con mis expectativas en todos los sentidos, no tiene caso que continuemos.b) Si tenemos algún malentendido y no hay voluntad de arreglar el problema.c) A menos que se trate de algo muy grave e irreparable, termino con una relación de lo contrario, siempre las conservo.

5.- Para ti la amistad significa:a) Tener con quien ir de fiesta y acompañarme cuando hace falta.b) Tener a alguien a quien contarle mis problemas y que me apoye en todo momento.c) Tener un compañero de vida con quien compartirlo todo y ayudarnos a crecer en todos los sentidos.

Mayoría de A

No huyas de los lazos sólidos.

Si de algo te gusta huir es de establecer lazos sólidos con tus amigos, piensas que las personas deben adaptarse a ti, en lugar de buscar que todos salgan beneficiados con todas las riquezas que ofrece una amistad sincera.

Sería muy bueno que trataras de mostrarte más dispuesta a brindar tu tiempo, afecto y atención a quienes te interesa mantener cerca de ti. La clave para que una amistad perdure a lo largo del tiempo y genere fuertes lazos es la honestidad y la lealtad, eso todo mundo lo agradece y lo valora.

Sueles comprometerte a medias.

Para ti es muy fácil entrar al juego de a ver quién da más y prefieres que sean otros quienes lo hagan, en tanto tú te comprometes a medias. Si haces un análisis de tus amistades, es posible que te encuentres con no muy gratas noticias, tal vez tengas compañeros de fiesta, pero lo que se llama amigos quizá no aparezcan tantos como desearías.

Está muy bien que compartas lo bueno, pero también te corresponde estar ahí cuando las cosas no marchen de maravilla. Lo único que necesitas es un empujoncito para entregarte por completo, ¿te animas?

Qué bueno contar con amigos como tú.

Quienes tienen la suerte de contar con tu amistad, seguramente la valoran mucho y es que realmente sabes responder a la confianza que te brindan, siempre estás lista para ayudar y compartir.

Seguramente tus amigos te responden de la misma manera, pero si esto no llegara a suceder, tampoco tienes de qué preocuparte, pues lo que te corresponde hacer en el campo de alimentar tus relaciones, lo realizas de forma adecuada. ¡Felicidades!

Colaboración de Fundación Teletón México”La autoestima es la fuerza de tu voz”Bojorge@teleton.org.mx

