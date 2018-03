Bravo huele Liguilla

Goleador de Pumas se ve peleando por

MÉXICO, D.F. (NTX).— El delantero argentino de los Pumas de la UNAM, Martín Bravo, señaló que para el equipo es una obligación estar en la Liguilla, por lo que tras la racha de tres victorias consecutivas que ha sumado se sientes cada vez más con la confianza para estar en la siguiente fase del torneo.

Aunque en el conjunto de El Pedregal la situación no era tan optimista hasta hace unas semanas, Bravo señaló que con estos resultados es tiempo de pensar en los objetivo de la institución.

“Los Pumas siempre tienen que estar pensando en estar arriba y pelear por un campeonato. Es un equipo grande que tiene que ser protagonista en todo lo que juegue. El equipo está muy bien, tranquilo y motivado en hacer bien las cosas. Creo que la afición debe ilusionarse porque podemos dar muchas más alegrías y triunfos”, dijo.

Además de que al equipo le han estado saliendo bien las cosas, el delantero encabeza la lista de goleo con seis tantos.

“Anotar es lindo, pero ser campeón de goleo no me obsesiona. A cualquiera lo ilusiona pero es muy temprano para hablar de ello y te pones mucha presión solo. Vamos partido a partido y claro que me gustaría anotarle al Atlas en el próximo partido pero lo importante es seguir sumando de tres”, agregó.

Sobre el accionar del equipo, Bravo señaló que “me siento contento con el buen paso del equipo y confiado en lo que puedo dar. No trabajo para callar bocas, porque lo importante es hacer bien las cosas. Hemos sido contundentes en las últimas semanas pero el reto es mantenernos en los primeros sitios”.

El jugador señaló que no es tiempo de confiarse pues todavía falta mucho torneo por jugar.

“No hay que dejar de creer en lo que estamos haciendo a pesar de que al inicio no se dieron los resultados que esperábamos. Hemos hablado mucho al interior, se sacaron las cosas buenas y malas. La unión fortaleció al equipo y estamos muy fuertes”, explicó.