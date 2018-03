Marchan por la paz

Manifestación ayer en Culiacán, Sinaloa, no fue tan concurrida como se esperaba

CULIACÁN, México (EFE).— Decenas de mexicanos se manifestaron ayer contra la violencia y el narcotráfico en esta capital del estado de Sinaloa (noroeste), donde hace ocho días fue detenido el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque la marcha no fue tan concurrida como esperaban sus promotores.

“Me siento triste y decepcionada de que la ‘Marcha por la Dignidad de Sinaloa’ no fuera tan concurrida como la de ‘El Chapo’. Preferimos seguir a los narcos que envenenan a nuestros jóvenes que apoyar las causas buenas”, dijo a Efe Alma Nora Ortega, una de las asistentes a la manifestación.

La protesta tuvo lugar después de la que se realizó el pasado miércoles en apoyo a Guzmán, cuya liberación y no extradición a Estados Unidos exigieron cientos de personas.

La “Marcha por la Dignidad de Sinaloa” no logró congregar este sábado ni a cien personas.

“Qué rápido se organiza la gente para cosas negativas, pero algo bueno no quieren. Mucha gente que yo invité me puso muchos pretextos. Yo solo les dije que si no apoyan no se quejen de que el narco y los políticos hagan lo que quieran”, señaló a Efe Roberto García, otro de los asistentes a la manifestación de este sábado.

Los pocos asistentes llevaban mantas y cartulinas que pedían más apoyo a la educación y a la cultura y en las que exigían menos corrupción y el fin de la impunidad.

“Necesitamos alzar la voz para que podamos rescatar los valores, que tengamos otra educación y se tenga otra percepción del estado, no solo de narcotraficantes y matones”, dijo Rosa Delia Oropeza, otra participante.

El alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, declaró que no cree conveniente realizar marchas porque no se trata de crear divisiones entre la propia sociedad.

“La mejor manera de limpiar la imagen del municipio y del estado es trabajando y mostrando a los visitantes la verdadera cara de Culiacán”, apuntó el alcalde.

El pasado miércoles, centenares de personas participaron en dos manifestaciones en Culiacán y en Guamáchuil, otra ciudad de Sinaloa, para pedir la libertad de “El Chapo”, el narcotraficante más buscado en México y Estados Unidos.

Vestidos de blanco, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorrieron las calles de Culiacán acompañados de bandas de música que interpretaban corridos dedicados al líder del cártel de Sinaloa y mostrando pancartas en las que pedían su libertad, un juicio justo y la no extradición.

“El Chapo” fue detenido por militares en la ciudad de Mazatlán el pasado 22 de febrero y ese mismo día fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad del central Estado de México.

Fuentes gubernamentales explicaron que fue a comienzos de este año cuando la Marina puso en marcha la “Operación Gárgola” contra Guzmán, quien estaba entre los “122 objetivos prioritarios” del Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

El 19 de enero, empezó un despliegue en Sinaloa en busca de “El Chapo”, y entre el 12 y 17 de febrero 13 personas de su círculo próximo fueron arrestadas cerca de la urbe, lo que permitió conocer más detalles sobre la posible ubicación del delincuente, que fue capturado finalmente el pasado sábado 22 de febrero, gracias a la señal de su teléfono móvil, en una operación sin disparos.