Ex campeón mundial Bryan Viloria regresa a Las Vegas

El púgil, quien ha sido campeón en las 108 y 112 libras, buscará regresar a la senda del triunfo tras haber perdido su corona ante el mexicano Juan Francisco “el Gallo” Estrada.

México.- El ex campeón mundial hawaiano, Bryan Viloria, combatirá este sábado 29 contra el puertorriqueño Juan Herrera, en el hotel casino Texas Station, en Las Vegas, Nevada.

Bryan Viloria (32-4-2, 19 nocauts), de Waipahu, Hawaii, se medirá a Juan Herrera (9-7, 4 kos), de Puerto Rico, en un duelo pactado a 10 rounds en peso supermosca.

“Quiero volver a disputar una corona mundial y sé que este es el inicio rumbo a esa oportunidad. Tengo que ganar para mantener mis aspiraciones de volver a ser campeón”, dijo Viloria, quien ha estado trabajando en el Wild Card Boxing Club de Hollywood, California.

“Tengo tiempo sin pelear, pero he estado trabajando en el gimnasio y me he mantenido muy activo. Esta es una pelea importante para mi carrera”, agregó Viloria en entrevista telefónica.

En otra combinación, Alejandro Pérez (19-3-1, 13 kos), de Salinas, California, se enfrentará a Juan Carlos Martínez (18-14-1, 6 kos), de Chicago, Illinois, a 10 asaltos en peso pluma.

En tanto que Ramírez (8-0, 6 KOs), de Avenal, California, quien representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se enfrentara a Boyd Henley (10-3-1, 9 KOs), de Kansas City, Missouri, en un duelo pactado a seis giros en peso superligero.