Pases Cortos

Después de ser bombardeado mediáticamente por sus salidas sociales, el delantero del Atlas, Vicente Matías Vuoso, rompió el silencio que mantuvo durante todo el torneo y criticó a los medios que publicaron fotografías de él en un baile el domingo por la noche y a su directiva por ventilar el caso publicamente. “Las declaraciones de la directiva molestas como molestan muchas cosas. Parece que este semestre Matías se va a un concierto y ya lo tildan de fiestero para todos lados y la verdad es que nada que ver”, dijo

El domingo será un duelo vital ente Pumas y Chivas, ya que ambos equipos se están jugando la calificación sin embargo, Efraín Velarde, defensa auriazul, aseguró que por lo menos su equipo no puede darse el lujo de perderse otra Liguilla. “Los dos equipos nos estamos jugando la calificación y no podemos permitirnos otro torneo sin Liguilla y tengo confianza de que podremos sacar los puntos. Por la misma necesidad será un partido muy cerrado porque los dos equipos queremos ganar”, comentó.

Leandro Cufré anunció que no seguirá en el Atlas la próxima temporada pues, según dijo, no hubo interés de la dirigencia y del cuerpo técnico para que terminara su carrera con los Zorros. “La realidad indica que no renovarán mi contrato. Mi representante estuvo acá, no hubo nada claro y entonces queda muy claro como es la situación. Yo siempre feliz, porque en los dos años y medio que llevo aquí, hemos librado muchas batallas, me tocó vivir momentos muy importantes y todavía creo que tenemos esperanzas en entrar a una Liguilla”, apuntó.

El producto de las últimas malas campañas del Monterrey se verá reflejado a partir del Apertura 2014, puesto que podrían arrancar la competencia con problemas de descenso; sin embargo, la prioridad para Carlos Barra es recuperar el protagonismo.

“Urge retomar el lugar donde Monterrey estuvo por varios torneos”, comentó.